Chuyển động trước mùa giải hạng Nhất 2012

Đội do HLV Nguyễn Minh Dũng dẫn dắt vừa vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung và đang chơi rất nét tại Cúp Hùng Vương - An Giang. Vì là sân sau của B. Mình Dương nên nỗi khổ của đội bóng này là không dám đặt mục tiêu lên hạng vì quy định hai đội bóng cùng một chủ không thể thi đấu cùng hạng.

+ An Giang vừa được làm mới bởi chuyển đổi sang cơ chế doanh nghiệp dưới sự đỡ đầu của Công ty Hùng Vương. Chưa bao giờ bóng đá An Giang khí thế với cơ chế mới cùng những hứa hẹn về tiền thưởng cho cả mùa lẫn từng trận cao như nhà tài trợ đã đề ra. HLV Nhan Thiện Nhân cho biết đây là cơ hội thuận lợi để An Giang tính xa hơn cho những chỉ tiêu trụ hạng hoặc vào top đầu mà các mùa vừa qua họ hay đi sớm về muộn.

+ CLB TP.HCM thì sau mùa giải trụ hạng đầy biến động, chuẩn bị mùa giải mới không thể tránh được cảnh mất người. Nội binh thì mất Minh Lợi, Văn Hùng, Văn Hưng, Quốc Anh, Phúc Hiệp… trong khi ba ngoại binh, đã tìm được người nhưng vẫn còn chờ tiền lót tay ký hợp đồng nên chưa có gì là chắc chắn cả.

An Giang (trên) năm nay chuyển đổi sang cơ chế doanh nghiệp và đặt mục tiêu cao hơn khi có chế độ tốt hơn. Ảnh: XUÂN HUY

+ SQC Bình Định sau mùa bóng mùa rồi hụt hơi V-League phút chót, mùa này đang tỏ ra yếm thế. Nhiều cựu binh Hoàng Vũ, Khoa Thanh, Quan Huy… xin đi vào các đội khác có cơ chế thoáng hơn và thu nhập cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ đăng cai Cúp Hoàng đế Quang Trung nhưng lại về chót. Đấy là báo động đỏ cho bóng đá Bình Định sau nhiều mùa đặt tham vọng cao rồi lại gãy đổ bởi những đấu đá nội bộ.

+ Than Quảng Ninh, đội bóng từng được xem là hiện tượng ở những giải trước thế mà đến giờ HLV Đinh Cao Nghĩa chỉ có thể trả lời “đang chuẩn bị và còn rà soát. Mùa này chắc chắn khó hơn mùa trước rất nhiều”. Hiện đội đang khủng hoảng lực lượng khi Huy Cường đã về Thanh Hóa, còn Văn Hiếu đầu quân cho Hà Nội T&T trong khi nhiều cầu thủ khác đang tìm việc hoặc nghỉ đá vì lớn tuổi.

+ Lâm Đồng là tân binh giải này và cũng là CLB duy nhất trong số 14 đội hạng Nhất chưa chuyển qua cơ chế doanh nghiệp.

Mùa này Lâm Đồng sẽ đá trên sân cỏ nhân tạo đủ tiêu chuẩn FIFA do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng vừa xây dựng.

Hiện Lâm Đồng vẫn sử dụng nhiều cầu thủ người dân tộc và những cầu thủ đá thuê chất lượng kém bị các CLB khác chê. Khó khăn nhất cho tân binh này là kinh phí nên phải liệu cơm gắp mắm.

PHẠM THỌ