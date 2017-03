Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Calisto “vừa xay gạo vừa bế em”

VFF chọn người vì sức ép dư luận? Từ không tính đến rồi cuối cùng lại rơi vào danh sách hai chọn một, việc mời ông Calisto rõ ràng có nhiều ảnh hưởng tác động vào. Nhiều người đặt ra câu hỏi VFF có chịu sức ép từ dư luận hay không khi nghe ông chủ tịch VFF nói “Chọn Calisto là giải pháp an toàn!”. Calisto là người được cả nước biết nhiều đến qua thành tích ở Tiger Cup 2002 và tám năm gắn bó với Đồng Tâm Long An. Ông giúp bóng đá Long An đi đường tắt lên đỉnh và thu hoạch sớm nhưng chưa hẳn là người đã đưa bóng đá Long An vào một quỹ đạo chuyên nghiệp theo đúng chất của một giám đốc điều hành. Trước khi ông “đậu” ghế HLV trưởng thì Đồng Tâm Long An đã tính đến việc tìm một người làm mới đội bóng nhưng chưa thực hiện ngay được. Khi VFF có Calisto để đảm bảo giải pháp an toàn thì Đồng Tâm lại làm mới đội bóng mình với nhiều khả năng là lộ trình mới. Cách tính của VFF đã là cách tính của bầu Thắng tám năm trước. VFF vừa muốn đội tuyển có thành tích ngay ở AFF Cup 2008 vừa muốn Calisto là người làm lại nền móng cho bóng đá Việt Nam bằng kế hoạch của riêng Calisto. Khi mời Calisto, nếu VFF đã tính rất kỹ cho việc chọn thầy thì nên ủng hộ VFF nhưng nếu VFF quyết vì sức ép từ dư luận thì điều ấy sẽ cực kỳ tệ hại. Theo quan điểm của cá nhân tôi, VFF bị sức ép từ dư luận nhiều hơn bởi trước đó không lâu chính ban chấp hành đã góp ý nên đột phá bằng người mới mà không đòi hỏi phải gấp rút, vội vã, đồng thời cái cần là giám đốc kỹ thuật có tầm nhìn chiến lược chứ không phải một HLV ngoại. NGUYỄN NGUYÊN