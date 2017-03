Chuyên gia Trần Văn Phúc: “VFF nói dối, người ta cười vào mũi”

HLV lão làng Trần Văn Phúc không ngần ngại chia sẻ thật lòng với Pháp Luật TP.HCM về những dự báo lẫn cảm nhận của mình về V-League 2011 sắp khóa sổ.

SL Nghệ An nếu đá thật sẽ vô địch

. Ông có tin SL Nghệ An (45 điểm) sẽ đăng quang ở thế bị hai đối thủ Hà Nội T&T (42 điểm) và SHB Đà Nẵng (42 điểm) đều của bầu Hiển kìm kẹp dù họ yếu thế hơn?

+ Thực chất ba đội này đều có cửa vô địch nhưng nếu chơi sòng phẳng, SL Nghệ An sẽ vô địch. Tuy nhiên, cách chơi của đội bóng xứ Nghệ là không bình thường. Mấy trận vừa rồi, họ đá thật, đá giả ra sao thì người “mù” cũng thấy. Đời sống bóng đá Việt Nam nó khác với thế giới và đấy là “nghề” của người ta rồi. Có thể họ chơi vì tình chứ không phải vì tiền. SL Nghệ An trận tới quan hệ với Hà Nội ACB thế nào ai chẳng biết? Hà Nội T&T thì không biết có tình nghĩa gì với HP Hà Nội không? SHB Đà Nẵng đá sân khách với B. Bình Dương vẫn dễ thắng vì chủ nhà đâu cần gì nữa? Cho nên tôi mới dùng từ “nếu” tất cả đều đá thẳng thừng thì trận cuối SL Nghệ An tiếp Hà Nội T&T là trận chung kết hay và có hậu. Tôi làm nghề thì biết nhưng đấy là chuyện của người ta, mình không nói được. Báo chí cũng nói nhiều rồi mà cũng như ném đá ao bèo thôi.

. Xét về lối chơi và con người của ba ứng viên vô địch, ông nhìn nhận đội nào có nhiều khả năng lẫn xứng đáng lên ngôi nhất?

+ Hà Nội T&T xứng đáng hơn. Họ chơi có nét riêng và hấp dẫn người xem với nhiều trận thắng hay thua đều ở “mức độ” chấp nhận được. Riêng trận có tính quyết định thua K. Khánh Hòa 0-1 mới đây thì chán quá.

Bản thân tôi cũng cổ vũ cho SL Nghệ An đăng quang bởi hầu như họ nhờ vào sức mình là chính. Bóng đá Nghệ An vô địch để môi trường V-League thay đổi tốt hơn ở tương lai, không lệ thuộc nhiều vào việc vung tiền mua thành tích nữa.

. Ông có muốn tái khẳng định bóng đá Việt Nam mùa này đã sạch sẽ hơn mấy mùa gần đây mà lần nào ông cũng nhấn mạnh là: “Ai nói sạch là nói dối!”.

+ Mấy mùa bóng trước tôi đều nói vậy nhưng còn… đỡ hơn mùa này. Năm nay VFF bị đặt vào thế khó ăn khó nói đây. Tổng kết giải “tốt đẹp” hay “thắng lợi” là không được. Nói thật thì dở quá. Khó nhất là nói sao đừng để người ta cười vào mũi. Tuy nhiên, nếu VFF không dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi thì V-League muôn đời vẫn thế.

. Ông có cảm giác cuộc đua vô địch V-League mùa này như trò cút bắt và tung hứng với lần lượt SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An, Hà Nội T&T cứ thắng rồi thua rất khó lý giải đơn thuần về chuyên môn?

+ Người ta đều nói chơi hết mình nhưng qua từng trận họ thể hiện thế nào làm sao lừa được giới hâm mộ. Chẳng hạn, SL Nghệ An lượt đi thắng V. Ninh Bình 3-0, lượt về thua lại 1-3 xem rõ mồn một. Mấy cú sút của tiền đạo V. Ninh Bình, thủ môn đội khách có bay đâu? Cái khổ của VFF ở buổi tổng kết đều muốn các đội nói thẳng nói thật nhưng đội bóng nào “cũng vậy” thì nói thật kiểu gì? Vấn đề còn là vai trò ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi có dám đặt câu hỏi ở những trận sặc mùi khét đấy không?

Là người Hải Phòng nhưng ông Phúc không phục cái cách trụ hạng của bóng đá Hải Phòng. Ảnh: QUANG THẮNG

Trong khi bóng đá Hải Phòng mừng chiến thắng thì không ít đội bị chết oan như HP Hà Nội. Ảnh: Q.THẮNG

Hai đội bóng Hà Nội gặp khó

. Giải càng về cuối, người ta càng thấy rõ nhiều đội bóng có ý ngãng ra khỏi cuộc đua vô địch. Thực tế bóng đá Việt Nam từng mắc phải hội chứng sợ vô địch, vừa mất bạn lại vừa mất sức, tốn tiền cho AFC Cup?

+ Các đội bóng không sợ vô địch mà chỉ sợ rớt hạng. Chính vì thế, khi họ đủ điểm trụ hạng rồi thì phải tìm cách quan hệ. Ví như người Đồng Tháp muốn vô địch lắm chứ. Có điều cờ đến tay họ không dám phất, xuất phát từ hoàn cảnh riêng của mình. Mùa sau Đồng Tháp hết hợp đồng với 12 cầu thủ thì làm sao bắt họ chơi hết sức. Họ buộc phải dây mơ rễ má chằng chịt nhằm giữ mối quan hệ cho mình về sau.

. Ông nghĩ sao về trọng tài có tính quyết định đến cuộc chơi và càng về cuối họ lại thường sai ở những trận cầu nhạy cảm?

+ Trọng tài cứ sai thế này thì chết. Cứ xem lại trận B. Bình Dương thua V. Hải Phòng khắc biết. Philany bị quật ngã trong vòng cấm mà ông Nguyễn Văn Quyết không thổi trong khi chỉ đứng cách đấy chưa đầy 10 m. Sau đó chưa biết B. Bình Dương muốn thắng hay thua nhưng trọng tài phải thổi ở tình huống mười mươi ấy. Trọng tài kém chuyên môn có thể cho qua, còn bị “bệnh” tư tưởng thì thua.

. Nhắc đến bóng đá Hải Phòng, ông từng là người trong cuộc chắc có cái nhìn rõ hơn về đội bóng địa phương. Họ sắp thoát hiểm ngoạn mục sau khi lãnh đội treo thưởng 9 tỉ cho bốn trận đã thắng hai?

+ Hai trận thắng vừa rồi của V. Hải Phòng “rõ” quá. Tôi nói thẳng là đội bóng nào muốn thắng, ngoài đối thủ phải gặp thì phải tìm cách “thân” trọng tài nữa. Theo tôi nghĩ, trọng tài cũng có cái giá của trọng tài. Tôi là dân Hải Phòng, đội bóng trụ được thì mừng cho họ. Nhưng tôi không hạnh phúc. Bỏ tiền “mua” động lực cầu thủ, “mua” thành tích… trụ hạng thì sung sướng gì?

. Giải chỉ còn hai vòng nữa khóa sổ, ông phán đoán hai đội nào sẽ xuống hạng?

+ Hai đội Hà Nội (Hòa Phát và ACB) là khó khăn nhất. Mà này, tôi dự báo thuần túy chuyên môn thôi nhé! Ở V-League thì không có chuyện gì không thể xảy ra đâu.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất thẳng thắn này.

. Ông có xem giải hạng nhất, các quan chức VFF vừa nhai phải sạn khi Sài Gòn XT buông lộ liễu SQC Bình Định? + Thông thường đội vô địch là cho mình cái quyền thả lỏng. HLV cho chơi nhiều, cho tập mức độ thôi. Trận này Sài Gòn XT thắng hay hòa mới danh dự, tự thua kiểu ấy hay ho gì nữa. Các vị lãnh đạo VFF chắc chắn phải biết hết, chỉ không biết có xấu hổ hay không thôi. Nếu đây là trận cầu thủ tục của Bình Định thì khác. Ngược lại, họ thắng hay thua còn ảnh hưởng đến một suất thăng hạng nữa. Thế mà cuối cùng quan chức VFF vẫn vỗ tay rồi tươi cười chúc mừng nhà vô địch thì chịu. Người dân TP.HCM phản đối đâu có sai. Nhìn cái cảnh những người có quyền lực trong tay lại… vỗ tay thỏa hiệp với cái xấu thì người khác biết làm gì nữa đây?

CÔNG TUẤN thực hiện