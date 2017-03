Chuyện lạ trong làng thể thao: 4 năm không lương, không chế độ

Trong đơn tố giác gửi về Pháp Luật TP.HCM vào đầu tháng 5, chị Hoàng Kim Thoa, nguyên HLV môn thể dục dụng cụ của Trung tâm đào tạo vận động viên (VĐV) Hải Phòng, phản ánh trong suốt bốn năm trời, chị không được lãnh tiền chế độ của HLV. Ngoài ra, tiền chế độ trả cho các VĐV cũng thấp hơn mức do nhà nước quy định.

Theo Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18-10-2006 của Thủ tướng ban hành quy định về một số chế độ với HLV, VĐV thể thao thì trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, các HLV, VĐV không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được trả công bằng tiền. HLV đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh được hưởng mức 55 ngàn đồng/ngày. VĐV đội tuyển năng khiếu được hưởng 15 ngàn đồng/ngày.

Thế nhưng theo trình bày của chị Thoa, trong suốt bốn năm, từ 2004 đến 2008 làm HLV tại Trung tâm huấn luyện TP Hải Phòng, ngoài tiền lương hợp đồng, chị không được lãnh một đồng tiền công nào. Chị đã báo sự việc lên ban giám đốc trung tâm nhưng không được giải quyết. Đến giữa năm 2008, do không đồng ý với cách xử lý này, chị đã xin nghỉ việc.

Với các VĐV trong đội tuyển do chị Thoa huấn luyện thì có tình trạng các cháu VĐV được nhận tiền công ít hơn so với quy định. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, ngụ tại số nhà 105 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, là mẹ của VĐV Dương Thị Tố Liên, cho biết từ cuối năm 2007, con chị có quyết định là VĐV chính thức của bộ môn thể dục dụng cụ. Khi đến nhận quyết định, chị được trung tâm thông báo mỗi tháng con chị sẽ được hưởng chế độ mức tiền 700 ngàn đồng. Thế nhưng trong suốt năm 2008, cháu chỉ được lãnh 150 ngàn đồng/tháng. Sang đến năm 2009, mức tiền thực tế nhận được có tăng lên 400 ngàn đồng và gần đây nhất là 600 ngàn đồng. Chị nói: “Chúng tôi đã thắc mắc vì sao số tiền các cháu nhận được vẫn thấp hơn so với mức công bố ban đầu nhưng không được giải thích rõ ràng”.

Chị Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng bộ môn Thể dục dụng cụ, Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng, giải thích rằng có sự việc VĐV được nhận tiền ít hơn mức quy định là do số tiền đó đã được chia cho các VĐV khác cùng trong một nhóm tập (!?). “Trong một nhóm tập, có thể có đến 3-4 VĐV nhưng chỉ có một cháu là được hưởng chế độ, các cháu còn lại thì chưa đủ điều kiện để hưởng. Nhận thấy vì đều cùng vất vả, đều cùng tập mà có cháu được, có cháu không thì một số cháu sẽ tủi thân nên chúng tôi đã linh động lấy chế độ của một cháu để san sẻ cho các cháu khác” - cô Thúy nói.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM chiều 26-5, Giám đốc Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng - ông Trần Hùng cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Thoa, ban lãnh đạo trung tâm đã kiểm tra và nhận thấy một số nội dung trình bày trong đơn là có thật. Ông nói: “Dù không có mục đích tư lợi, lấy tiền đút túi nhưng những việc các cô trong bộ môn thể dục dụng cụ tự ý san sẻ chế độ của VĐV là sai nguyên tắc, sai quy định. Chúng tôi đã yêu cầu các cô phải viết bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Từ tháng 5 này, chỉ những cháu có quyết định là VĐV đội tuyển mới được lĩnh tiền theo quy định và sẽ lĩnh trực tiếp ở trung tâm chứ không phải qua bộ môn như trước đây”.

Cũng theo ông Hùng, với trường hợp của HLV Thoa, ngày 23-5, trung tâm đã họp bàn xem xét và thống nhất đến quyết định là sẽ ra văn bản cho chị được truy lãnh những khoản tiền công còn thiếu từ thời điểm chị làm HLV cho đến thời điểm chị xin nghỉ việc.