Cincinnati Masters: Murray thua sốc trước Chardy

Murray trở thành cựu vương. (Nguồn: Getty Images)

Đây là cú sốc lớn nhất tại giải đấu này khi mà thứ hạng cũng như đẳng cấp của tay vợt người Scotland cao hơn rất nhiều so với đối thủ người Pháp. Thất bại cũng khiến Murray chính thức trở thành cựu vô địch của giải đấu khởi động cho US Open được tổ chức vào cuối tháng.



Trong sự nghiệp của mình, Murray từng 2 lần đăng quang tại Cincinnati Masters vào các năm 2008 và 2001.



Thất vọng sau trận đấu, Murray bày tỏ: "Tôi đã có một trận đấu không thực sự tốt. Tôi đã ba lần mắc phải sai lầm trong set hai. Tôi cũng đã có cơ hội để giành chiến thắng nhưng tôi đã không tận dụng được điều đó."



Thất bại này chắc chắn sẽ là bài học rất lớn để Murray có thể thích nghi tốt nhất với điều kiện thi đấu trên đất Mỹ, trước khi bước vào US Open - giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm sẽ diễn ra từ ngày 27/8 đến 9/9.



Còn với Jeremy Chardy, chiến thắng này giúp anh thẳng tiến vào vòng tứ kết. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là Juan Martin del Potro - tay vợt đã đánh bại Viktor Troicki 7-6, 2-6, 6-1.



Trong khi Murray bị loại thì hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Roger Federer và Novak Djokovic đều dễ dàng thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất. "Tàu tốc hành" chiến thắng nhẹ nhàng 6-2, 6-4 trước Bernard Tomic, trong khi Djkovic chỉ thi đấu đúng 1 set trước khi Nikolay Davydenko bỏ cuộc.

Federer thẳng tiến tứ kết. (Nguồn: Reuters)



Đối thủ tại vòng tứ kết của Roger Federer là tay vợt vợt nước chủ nhà Mardy Fish. Tuy nhiên, Fish được xem là đối thủ ưa thích của Roger bởi anh thắng Fish tới 7/8 lần họ gặp nhau trước đó.



Trong khi đó, Nole sẽ chạm trán Marin Cilic. Cặp tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Stanislas Wawrinka và Milos Raonic./.

Theo Phương Trang (Vietnam+)