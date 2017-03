CLB Astana FC là ai?

Sau khi thắng 1-0 trước CLB APOEL Nicosia của Cyprus trên sân nhà, ở trận lượt về rạng sáng nay Astana đã cầm hòa 1-1 trước chủ nhà Nicosia để lần đầu vào bảng. Đây cũng là CLB đầu tiên của Kazakhstan bước vào vòng đấu bảng giải châu Âu cấp CLB đầy danh giá.



Cầu thủ Astana

Astana FC là CLB của thành phố Astana, được thành lập năm 2009 có sân vận động mang tên Astana Arena, 30 ngàn chỗ ngồi. Khi mới thành lập đội bóng có tên Lokomotiv Astana đến năm 2011 đổi thành Astana FC. Là một đội bóng tuổi đời non trẻ, trong gần sáu năm phát triển Astana đoạt hai cúp Kazakhstan, hai siêu cúp Kazakhstan và mùa qua lần đầu đoạt ngôi vô địch giải ngoại hạng. Do là một nền bóng đá nhỏ và những CLB chưa có thành tích gì trên đấu trường châu Âu nên đội này phải dự các vòng play off để kiếm suất vào vòng bảng Champions League và rạng sáng 27-8, Astana FC đã làm được điều mà trước đây bóng đá Kazakhstan chưa hề làm được - đó là vào vòng bảng Champions League.

Chủ tịch của CLB là ông Sayan Khamitzhanov, HLV trưởng là Stanimir Stoilov. Ngoại binh của đội là những cầu thủ Ghana, Congo, Colombia, Ukraina, Slovakia…



Sân Astana Arena

Sân vận động Astana Arena tuy có sức chứa chỉ 30 ngàn người nhưng là sân cực kỳ hiện đại với mái che toàn sân di động, tùy theo thời tiết để có thể điều chỉnh không ảnh hưởng đến các cuộc tranh tài trên sân.

Astana FC là đội bóng nhỏ của làng bóng đá châu Âu nhưng thương hiệu Astana ở những môn khác như đua xe đạp thì đó là một đội đua rất mạnh thuộc hàng mạnh nhất thế giới nổi tiếng qua các giải như Tour nước Pháp, Tour nước Ý…