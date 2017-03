Cô bé khóc nhè Phương Trâm chạy đua đến SEA Games

Tại giải này, tay bơi 15 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm đã xuất sắc đoạt 7 HCV, 4 HCB và phá ba kỷ lục Đông Nam Á, góp phần giúp đoàn Việt Nam về nhất với tổng số 39 HCV.

Để động viên cho chiến tích này, Công ty NutiFood đã thưởng cho VĐV Phương Trâm 1.000 USD và HLV Mỹ Trang 1.000 USD.

Hai cô trò cũng vừa trở về từ Mỹ sau sáu tháng tập huấn. Kinh phí tập huấn do NutiFood tài trợ và kéo dài trong vòng chín năm, mỗi năm khoảng 2 tỉ đồng.



Đại diện Công ty NutiFood trao thưởng cho HLV Mỹ Trang và VĐV Phương Trâm sau chiến tích ở giải Đông Nam Á 2016.

HLV Mỹ Trang sau khi chia sẻ về quá trình tập huấn của học trò tại Mỹ đã tiết lộ thêm về cô học trò nhỏ: “Những ngày đầu trên đất khách, Phương Trâm do nhớ nhà, nhớ ba mẹ nên rất hay khóc nhè, tôi phải dỗ mãi. Thời gian đầu mới qua Mỹ, do chưa thích nghi với môi trường mới, Phương Trâm từng đổ bệnh hai tuần. Cũng may là em rất nỗ lực vượt khó trong hoàn cảnh khắc nghiệt phải tự mình xử lý mọi thứ.

Theo đánh giá của các chuyên gia ở CLB Pleasanton, em có một chút năng khiếu với thể hình vừa đủ nhưng sải tay hơi ngắn nên phải cố gắng nhiều hơn nữa”.



Tay bơi Phương Trâm rất mạnh mẽ trên đường đua xanh, lại yểu điệu và nhút nhát khi bày tỏ: “Hồi mới qua Mỹ, ngày nào em cũng khóc vì nhớ nhà lắm, giờ đỡ nhiều rồi. Em hiểu sự kỳ vọng của nhà tài trợ NutiFood, của người yêu thích môn bơi lội nên bản thân sẽ luôn nỗ lực trau dồi học hỏi, rèn luyện để đạt thành tích cao tại SEA Games 2017”.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy Phương Trâm đạt được những thành tích tại giải Vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á vừa qua. Chặng đường khổ luyện phía trước còn rất dài, chúng tôi mong hai cô trò Phương Trâm luôn nỗ lực vượt qua để hướng tới mục tiêu đạt huy chương Olympic, mang vinh quang về cho đất nước. NutiFood hy vọng với sự tài trợ của mình sẽ chắp thêm đôi cánh để tài năng của Phương Trâm tiến xa hơn nữa trong tương lai”.

Cách đây tám tháng, NutiFood đã công bố dự án “Học viện tài năng NutiFood”, là vườn ươm cho các mầm non trở thành VĐV giỏi của Việt Nam. Tiêu biểu là trường hợp của tay bơi nhí 15 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm đang tập luyện tại Pleasanton Seahawks - một CLB hàng đầu nước Mỹ, nơi đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia đội tuyển bơi lội Hoa Kỳ.