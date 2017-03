Cổ động viên góp tiền cho đội bóng giữ quân

Thế nhưng từ vụ Công Vinh ra đi ấy, CĐV Nghệ An lại bắt đầu một chiến dịch mới, chiến dịch quyên tiền giữ quân để tránh “chảy máu” cầu thủ.

Với một lực lượng CĐV hùng hậu, đến nay chỉ mỗi trên địa bàn Nghệ An không thôi Hội CĐV Nghệ An đã quyên góp được trên 300 triệu đồng để chuyển cho CLB góp vào tiền… giữ quân khi cuối mùa này có rất nhiều cầu thủ SL Nghệ An hết hạn hợp đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch CLB SL Nghệ An - ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Chúng tôi chỉ đứng ra trao đổi với Hội CĐV về cách làm và cách giúp đỡ từ những tấm lòng là người con của Nghệ An với đội. Các hội trưởng từng khu vực sẽ giữ số tiền ấy, mỗi khi trao cho CLB thì chúng tôi làm lễ ghi ơn tấm lòng của người hâm mộ. Số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng, là động lực để đội bóng luôn phấn đấu vươn lên thi đấu với thành tích tốt nhất”.

Bên cạnh đó, các hội CĐV từng vùng, từng khu vực sẽ có ban tài chính lo vận động quyên góp. Bước đầu những người phác họa đề án này chỉ trông mong mọi thứ đi vào nề nếp chứ chưa mong có tiền thật nhiều để cùng gánh vác đội. Bên cạnh đó, việc cổ vũ phải được tập huấn để chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay Hội CĐV SL Nghệ An hoạt động theo ba vùng gồm phía Nam, miền Trung và Hà Nội. Cả ba miền đều rất đông, theo con số ước tính lên đến chục ngàn mỗi vùng.

TẤN PHƯỚC