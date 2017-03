Cơ hội lớn cho Hà Nội Tràng An 1

Trận đấu mà TP.HCM có bàn thắng sớm của Hồng Lĩnh nhưng sau đó cũng chính Hồng Lĩnh lại kéo ngã Huyền Linh giúp Từ Thị Phụ sút phạt giật lấy 1 điểm quý giá. Trận hòa này khiến đương kim vô địch TP.HCM mất quyền tự quyết và cơ hội lớn đang nằm trong tay đại diện thủ đô.

Chiều nay (15-7), Hà Nội Tràng An 1 gặp Than KSVN và nếu đại diện của Hà Nội này giành được chiến thắng thì xem như tất cả đã an bài.

Hà Nội Tràng An 1 (17 điểm), Phong Phú Hà Nam (16 điểm), TP.HCM (15 điểm) nhưng chỉ còn hai vòng đấu trong đó Hà Nội Tràng An 1 sau trận gặp Than KSVN chỉ còn tiếp đối thủ yếu GT Thái Nguyên trong khi TP.HCM lần lượt gặp Phong Phú Hà Nam (ngày 16-7) rồi Than KSVN (ngày 19-7).

Kết quả vòng đấu thứ 9 Chiều qua, GT Thái Nguyên có trận thắng đầu tiên trước Hà Nội Tràng An 2 2-1 nhưng vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng với 4 điểm.

M.QUANG