Cơ thủ Lý Thế Vinh: “Sẽ có ngày tôi trở lại"

Lý Thế Vinh “mở hàng” huy chương cho billiards VNÍt ai biết rằng chiếc HCV đầu tiên của billiards Việt Nam ở SEA Games (năm 1997) là do công của Lý Thế Vinh. Năm ấy, do quá mê và háo thắng nên Lý Thế Vinh đã tự túc kinh phí đi thi đấu và làm nên bất ngờ cho đoàn Việt Nam. Cũng từ đó, billiards được quan tâm nhiều hơn, mở ra một thời kỳ phát triển mới. Thành tích của Lý Thế Vinh cũng rất đáng nể khi hai lần vô địch SEA Games (do chỉ hai lần có nội dung carom ba băng được đưa vào thi đấu), HCĐ Asiad 16, bốn lần vô địch quốc gia, bốn lần về nhì. Trong mắt nhiều cơ thủ, Lý Thế Vinh vẫn là một tượng đài.