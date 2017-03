Cơ thủ số một thế giới bị nghi bán độ

Thanh danh của Higgins sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, nếu scandal làm độ vừa bị phát giác là sự thật. Ảnh: NOTW.

Higgins mới bị Hiệp hội Billiards & Snooker chuyên nghiệp thế giới (WPBSA) cấm tham dự mọi giải đấu cho đến chừng nào vụ việc được làm sáng tỏ.

Hôm 2/5 tờ News of the World (Anh) đã đăng tải đoạn video quay cảnh Higgins cùng người quản lý Pat Mooney xuất hiện trong một phòng khách sạn ở Kiev (Ukraine), để thương lượng với một tay môi giới bán độ do phóng viên điều tra của chính News of the World đóng giả về việc làm độ một số trận đấu.

Trong đoạn video, cơ thủ từng vô địch thế giới các năm 1998, 2007 và 2009 nhận lời sẽ thua 4 trận để giúp những tay cá cược ở Đông Âu thắng độ. Hai bên cũng mặc cả về khoản tiền công của Higgins rồi cuối cùng ấn định ở mức 300.000 euro (261.000 bảng), tương đương 75.000 euro cho mỗi trận thua.

Higgins cũng rất hứng thú với lời đề nghị mua độ. Cơ thủ người Scotland thậm chí còn trấn an phóng viên của News of the World trong vai tay môi giới bán độ rằng sẽ thua khéo đến mức không ai có thể nghi ngờ: "Dễ mà, tôi biết cách thua thế nào để tất cả vẫn tin rằng họ đang chứng kiến những pha đánh bóng thực thụ".

Điều khiến Higgins băn khoăn là hình thức thanh toán: "Làm thế nào để tôi nuốt trọn khoản tiền 300.000 euro?". Tay cơ số một thế giới sau đó tỏ ý lo ngại sẽ bị các cơ quan thuế vụ sờ gáy, và vì thế đề xuất phương án thanh toán một cục thông qua bên trung gian thứ ba ở Tây Ban Nha, nơi anh có một chút bất động sản.

Tuy nhiên khi vụ việc vỡ lỡ, Higgins phủ nhận hoàn toàn: "Tôi không làm gì để hổ thẹn với lương tâm. Trong 18 năm thi đấu snooker chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ cố ý đánh hỏng dù chỉ là một cú, chứ chưa nói tới chuyện cố tình thua cả một trận". Tay cơ người Scotland cũng như vị quản lý Mooney sau đó cho rằng sở dĩ phải sang Kiev và nhận lời làm độ là vì lo ngại đến tính mạng bản thân.

"Khi được đề nghị thua vài trận để đổi lấy món tiền độ, tôi đã sợ hãi. Tôi chỉ muốn tháo chạy khỏi khách sạn ở Kiev và bay về nhà ngay lập thức. Tôi không rõ đó có phải là một tay mafia Nga và bọn họ đã nhúng tay vào vụ này hay không. Trong hoàn cảnh ấy, tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là nghe theo lời chúng và sau đó, sớm rời khỏi Ukraine".

Tuy nhiên News of the World đã bác bỏ lý giải từ phía Higgins: "Mooney và Higgins không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy họ đang chịu sức ép, bị đe dọa hay thậm chí thấy không thoải mái khi gặp điều tra viên của chúng tôi ở Kiev". Tờ báo này sẽ công bố những đoạn băng tiếp theo để vạch trần bộ mặt thật của tay cơ người Scotland trong các số báo tuần này.

News of the World cũng cho biết rằng điều tra viên của họ đã 3 lần gặp người quản lý của Higgins ở Edinburg, Scotland: "Trong các cuộc gặp ấy, ông Mooney đã trình bày cách thức làm độ một trận snooker và thảo luận về tiền công làm độ, đồng thời liên tục khẳng định rằng Higgins rất sẵn lòng hợp tác làm độ".

Đây là vụ việc nghiêm trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc từ dư luận ở Vương quốc Anh và giới chuyên môn. Nên ngoài lệnh đình chỉ thi đấu vô thời hạn đối với Higgins, WPBSA còn lập ra một ủy ban điều tra để có thể làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất, trước thời điểm mùa giải mới khởi tranh vào tháng 7 tới.

"Vụ việc này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự trung thực của môn thể thao. Chúng tôi vì thế, có trách nhiệm và bổn phận phải sớm làm sáng tỏ mọi việc không chỉ trước người hâm mộ, mà còn trước các đối tác truyền thông, tài trợ và bất kỳ ai liên quan đến môn snooker", Chủ tịch WPBSA, Barry Hearn cam kết.

John Higgins sinh ngày 18/5/1975 tại North Lanarkshire ở Scotland. Anh bắt đầu thi đấu snooker chuyên nghiệp từ năm 1992. Trong 18 năm chinh chiến, cơ thủ này đã đoạt tới 21 danh hiệu các loại và là một trong ba cơ thủ snooker giàu thành tích nhất mọi thời đại, ngang với Ronnie O'Sullivan (3 lần vô địch thế giới), và xếp sau Stephen Hendry (7 lần), Steve Davis (6 lần).

Bảng thành tích chói lọi ấy không chỉ đem lại cho Higgins khoản tiền thưởng lên tới 5 triệu bảng, mà còn biến anh thành một trong những vận động viên nổi tiếng nhất của thể thao Vương quốc Anh. Cuối năm 2007, Higgins còn vinh dự được trao tặng Huân chương Hiệp sĩ đế chế Anh (MBE).

