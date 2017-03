"Cổ tích" Running man được Arsenal kể lại hoàn chỉnh

Tối 23/8, Arsenal đăng tải lên trang Youtube của CLB một video kể lại toàn bộ hành trình trở thành "Running man" của chàng trai Việt Nam Vũ Xuân Tiến. Video với tên gọi "The Running man on the Running man" mới chỉ xuất hiện 1 ngày nhưng đã nhận được hơn 100.000 lượt xem cùng lời giới thiệu: "Bạn đã nhìn thấy anh ấy chạy theo xe buýt Arsenal tại Hà Nội, bạn đã nhìn thấy anh ấy tại Emirates, bây giờ hãy nghe anh ấy nói".

"Running man" cùng quốc kỳ Việt Nam tại London

“Chào các bạn, tôi là Vũ Xuân Tiến, 20 tuổi đến từ Việt Nam”, “Running man” đứng trước sân vận động Emirates kể lại câu chuyện đầy cảm hứng của mình với người hâm mộ trên toàn thế giới. Anh thừa nhận mình là fan của Pháo thủ từ lúc lên 5 nên không thể bỏ qua cơ hội được gặp trực tiếp đội bóng yêu thích khi hay tin Arsenal sang Việt Nam.

Từ lúc chạy theo xe buýt của đội bóng tại Hà Nội, bất ngờ được mời lên xe để gặp mặt toàn bộ cầu thủ và HLV Wenger cho đến lúc được mời sang tận London làm khách mời danh dự của Emirates Cup, mọi thứ diễn ra như một câu chuyện cổ tích đối với chàng trai trẻ Hải Dương và anh tự nhận xét rằng mình quá may mắn.

Video khiến nhiều Gooners (người hâm mộ Arsenal) phải ghen tị vì Tiến được vào tận phòng ăn, phòng thay đồ để gặp gỡ, bắt tay với các Pháo thủ như những người bạn thân quen. Cách anh đập tay với Podolski, vỗ vai với Wilshere là những điều mà không phải CĐV nào cũng có thể làm được.

"Running man" đại náo phòng ăn của Pháo thủ

Câu chuyện cổ tích về "Running man" khép lại bằng hình ảnh Vũ Xuân Tiến khoác lá cờ tổ quốc chạy quanh sân Emirates giữa sự hò reo của hàng chục ngàn khán giả. “Tôi tin rằng cứ cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ, một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật”, thông điệp của Tiến khép lại đoạn phóng sự mang lại nhiều cảm hứng cho người yêu bóng đá.

Theo Hữu Nhơn (VNE)