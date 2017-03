Thiết thắng áp đảo đối thủ ở cả hai nội dung giật và đẩy với tổng thành tích 220 kg, vượt qua chủ nhà Thái Lan Thongsuk Sureerat những 14 kg.

Đáng tiếc nhất là Khuất Minh Hải để tuột mất chiếc HCV giống hệt trường hợp của Hoàng Anh Tuấn. Chị giật tốt hơn đối phương Petanang Khanitta của Thái Lan (95 kg so với 93 kg) nhưng đến nội dung cử đẩy do tính toán sai chiến thuật Hải thua lại 3 kg (116 so với 119 kg).

Trong khi đó Dương Thanh Trúc (77 kg nam) chấp nhận HCĐ trước những đối thủ quá mạnh.