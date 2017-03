Cờ vua Việt Nam có cơ hội lọt vào top 10 Olympiad 2012

World Chess Olympiad lần thứ 40 đã bước vào những giai đoạn cuối cùng. Trong khi đội nam Việt Nam đang hồi sinh mạnh mẽ khi đang xếp ở vị trí 15 (với 14 điểm trận, hoàn toàn có cơ hội lọt vào top 10) thì đội nữ đã có dấu hiệu hụt hơi với trận thua thứ ba liên tiếp (xếp hạng 40 với 11 điểm trận).

Trong vòng 9, đội nam xuất sắc thắng đội tuyển Anh với tỉ số cách biệt 3-1. Trận này Trường Sơn chủ động hòa nhanh với cựu hạng 3 thế giới GM. Nigel Short và (IM) Đức Hòa ngồi bàn 4 cũng chủ động hòa với người ngang cơ (xét về Elo) với mình là GM. Nicholas Pert (2555). Do đó, kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển phụ thuộc vào kết quả bàn của Quang Liêm và Văn Huy.

Cũng như ván trước đó ở vòng 8, Liêm tiếp tục xử lý tàn cuộc khá khéo léo và giành chiến thắng thuyết phục trước GM. Michael Adams (2722).

Quang Liêm đang có phong độ tốt tại giải Olympiad

Chiến thắng này của Liêm ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu ở bàn 3 giữa IM. Văn Huy và GM. David Howell (2635). Do áp lực tâm lý buộc phải thắng để cân bằng điểm số giữa hai đội nên Howell đã mắc lỗi và đã để thua trước Văn Huy.

Tình hình đội nữ thì ngược lại. Mai Hưng thua GM. Tetyanado Melamed (2356) do giai đoạn trung cuộc đối thủ chơi rất tốt. Chủ công Thảo Nguyên đá hòa với một kỳ thủ rất mạnh của Đức là IM. Elisabeth Paeht (2483). Việt Nam đã có thể có một kết quả hòa nếu như Thiên Kim (bàn 3) không để thua ngược. Hình cờ của Thiên Kim cho thấy ưu thế rất lớn và nắm chắc phần thắng nhưng chị lại đi một nước quá yếu (38. a3) dẫn đến thua ngược.

Duy nhất Như Ý là thi đấu khá tốt ở vòng này khi duy trì ưu thế từ giai đoạn trung cuộc đến tàn cuộc và giành chiến thắng. Với kết quả này thì đội nữ Việt Nam thua Đức với tỉ số 1.5 – 2.5

Vòng 10, tiếp tục chứng kiến sự ổn định của đội nam Việt Nam khi hòa với đội trong khu vực là Phillipine.

Đội tuyển nam của Philippine ở kỳ Olympiad này thi đấu rất tốt. Chủ công của họ là Wesley So (2652) chưa thua trận nào từ đầu giải đến giờ. Anh đã có những trận đấu thành công khi gặp các kỳ thủ có Elo 2700+ như thắng GM. Viktor Bologan (2734); hòa với các tên tuổi Levon Aronian (2816), Veselin Topalov (2752), Peter Leko (2737), Michael Adams (2722) và Wang Hao (2726).

Do đó, dự đoán đây sẽ là một trận khó khăn cho Quang Liêm. Thực tế diễn biết trận đấu cho thấy cả Liêm và Wesley có một màn đôi công ác liệt. Wesley So với lợi thế đi trước đã quyết tâm giành trận thắng khi dâng chốt lên khá sớm hòng tấn công vào cánh Vua của Liêm. Nhưng Liêm phòng thủ khá kiên cường. Do đi quân khá nhanh nên Liêm chiếm ưu thế về thời gian so với Wesley So.

Đội nữ Việt Nam trôi xuống vị trí 40 trên BXH

Theo điều lệ giải, mỗi kỳ thủ được suy nghĩ 90 phút cho 40 nước đầu tiên. Khi đến cột mốc nước thứ 40 thì mỗi VĐV sẽ được cộng thêm 30 phút nữa cho đến hết trận (cùng với 30 giây tích lũy cho một nước đi).

Với mức thời gian eo hẹp như vậy nên áp lực về thời gian dành cho mỗi kỳ thủ là rất lớn. Trận này, cả hai kỳ thủ đi quân được 30 nước thì Liêm còn 18 phút, Wesley So còn 6 phút. Do đó, tận dụng thời gian hơn hẳn của mình, Liêm đã giành lại thế trận và bắt đầu chiếm ưu thế. Nhưng do thời gian lúc này cả hai bên cũng cạn nên Liêm không tìm ra được nước tối ưu và chấp nhận hòa với Wesley So sau 39 nước.

Ở bàn 2, như thường lệ Trường Sơn chủ động đá hòa nhanh với GM. Oliver Barbosa (2554) khi dùng Hậu chiếu liên hoàn.

Tình hình bàn 3 và bàn 4 cũng khá bất lợi cho đội nam. Cả Văn Huy lẫn Đức Hòa đều kém thời gian so với đối thủ. Đức Hòa gần hết giờ (thời gian chỉ tính bằng giây) trong khi đối thủ còn hơn 30 phút. Thế trận dường như cân bằng. Đức Hòa cho thấy khả năng phản xạ của mình khá tốt khi đã cố gắng cầm cự, kéo dần đến nước thứ 40 để được cộng thời gian. Kết quả cả hai hòa nhau sau 46 nước.

Cặp đấu sau cùng giữa Văn Huy và GM. Eugene Torre mang tính chất quyết định đến trận thư hùng giữa hai đội. Văn Huy kém thời gian so với đối thủ nhưng cờ hai bên cân bằng và cả hai đành vui vẻ bắt tay hòa nhau sau 54 nước.

Ở bàn nữ, do đối thủ Georgia (hạt giống số 3) quá mạnh nên đội nữ của ta đã chấp nhận thua cuộc với tỉ số 1.5 - 2.5

Ngồi bàn 3, Như Ý đã có một trận đấu cân bằng trước IM. Nino Khurtsidze (2444). Đôi lúc đối thủ của chị có chút ưu thế nhưng chưa thể tạo được đột biến. Và cả hai bên chấp nhận ký hòa vào biên bản ở nước thứ 30 sau khi cả hai không chịu thay đổi nước đi.

Tiếp theo đó, Phạm Bích Ngọc thi đấu không tốt ở bàn 4 khi liên tục mắc nhiều nước kém. Hệ quả là chị đã thua nhanh WGM. Nino Batsiashvili (2432). Đội ta lúc này chỉ còn trông chờ vào bàn của Thảo Nguyên và Mai Hưng.

Thảo Nguyên (cầm quân đen) bị đối thủ chiếm ưu thế từ giai đoạn khai cuộc. Và với việc liên tục bị ép như vậy nên Thảo Nguyên đã không thể tránh khỏi một trận thua trước đối thủ rất mạnh GM. Nana Dzagnidze (2547).

Nữ kỳ thủ trẻ Mai Hưng vòng này thi đấu khá tốt. Lợi thế đi trước đã đươc Mai Hưng tận dụng triệt để. Tổ chức dâng chốt lên tấn công ngay từ đầu, Mai Hưng quyết tâm giành trận thắng. Tận dụng nước đi yếu của đối thủ ở trung cuộc, Mai Hưng từng bước gây áp lực lên IM. Lela Javakhishvili (2458). Nỗ lực của chị được đền đáp xứng đáng bằng trận thắng sau 52 nước.

Vòng đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều mai, đội nam Việt Nam gặp đội khá ngang sức là Uzbekistan. Hiện tại, Quang Liêm đang xếp thứ 6 về thành tích cá nhân ở bàn 1 với Rating Performance (hiệu suất thi đấu tại giải) đạt 2804. Nếu thắng ván cuối thì Quang Liêm có cơ hội đoạt huy chương cá nhân. Trong khi đó, đội nữ sẽ gặp đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, một trận thắng là hoàn toàn nằm trong tầm tay của nữ Việt Nam.

