Con kiến kiện củ khoai

Sáng 11-2, bảy cầu thủ của Than Quảng Ninh có cuộc họp kéo dài bốn giờ với lãnh đạo Tổng Công ty Than khoáng sản Việt Nam nhưng vụ việc vẫn chưa thể giải quyết êm xuôi. Một số cầu thủ muốn mời luật sư vào cuộc để tìm lại sự công bằng trong khi đại diện của công ty tỉnh bơ phán quyết ai muốn kiện thì tùy.

Theo đó, các cầu thủ này được mời ký hợp đồng hai năm với CLB với mức phí chuyển nhượng riêng theo năng lực của từng người. Chẳng hạn, trung vệ Bật Hiếu đặt bút ký hai năm cùng khoản lót tay 2 tỉ đồng (mỗi năm 1 tỉ đồng) nhưng trước đó anh đã phải trả 1,6 tỉ đồng nhằm giải phóng hợp đồng cũ với Thanh Hóa. Thời hạn thanh toán của Than Quảng Ninh là một tháng sau khi ký hợp đồng mà đến nay ba tháng rồi vẫn chưa thấy đả động gì.

Một số cầu thủ bức xúc rủ nhau bỏ tập để gây áp lực và được lãnh đội hứa sau trận tiếp đội khách ĐT Long An (thắng 3-0 ngày 9-2) sẽ giải quyết rốt ráo.





Cầu thủ Than Quảng Ninh (phải) thi đấu rất hay trên sân nhà lẫn sân khách nhưng nay có nguy cơ buông xuôi vì bất đồng với lãnh đạo CLB. Ảnh: QUANG THẮNG

Thế nhưng cuộc họp căng thẳng sáng qua chẳng đi đến đâu bởi đại diện tổng công ty cho biết chủ trương chỉ ký hợp đồng từng năm một với cầu thủ. Có ba cầu thủ Xuân Hùng, Hoài Nam, Hồng Phong đồng ý với phương án này và còn lại bốn cầu thủ Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Minh Tuấn, Hoàng Cường vẫn yêu cầu lãnh đội thực hiện lời hứa.

Trung vệ Bật Hiếu trần tình: “Chúng tôi rất buồn khi xảy ra sự việc này. Bản thân tôi phải bồi thường hợp đồng cho Thanh Hóa hết 1,6 tỉ đồng và hy vọng sẽ nhận 2 tỉ đồng chuyển nhượng ở Than Quảng Ninh bù đắp. Số tiền này tôi vay ngân hàng và mỗi tháng tiền lương 20 triệu đồng chỉ đủ trả lãi. Thế mà bây giờ người ta chỉ ký hợp đồng có một năm có khác gì đẩy tôi vào thế kẹt của một con nợ”.

Điều đáng nói là các cầu thủ này đã trải qua một giai đoạn thử việc và Than Quảng Ninh còn lập hẳn ra một hội đồng chuyên môn để tuyển chọn, trong đó có cả đại diện của tổng công ty. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ cho hay do điều kiện kinh tế khó khăn, Than Quảng Ninh chỉ có ý định làm bóng đá… một mùa nên không có ý định ký hợp đồng hai năm với các cầu thủ mà họ mời về hồi đầu mùa này.

Bốn cầu thủ chưa đạt được thỏa thuận với CLB Than Quảng Ninh cho biết vài ngày tới, họ sẽ ủy quyền cho luật sư khiếu nại lên VFF rồi kiện ra tòa án với mong muốn đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình. Tất cả đều chia sẻ tâm trạng của họ rất bức bối với hoàn cảnh này và không thể toàn tâm toàn ý cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

Trường hợp cầu thủ Than Quảng Ninh đòi kiện CLB gần giống với bảy cầu thủ K. Kiên Giang từng thuê luật sư đòi nợ tổng số tiền phí chuyển nhượng hơn 2 tỉ đồng. Rốt cuộc K. Kiên Giang giải thể và quên luôn khoản nợ này dù cầu thủ có đầy đủ giấy trắng mực đen. Thế đường cùng, các cầu thủ đành phải bỏ cuộc trong khi K. Kiên Giang chỉ bị VFF phạt… 5 triệu đồng.

CÔNG TUẤN