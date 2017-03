Còn một vòng đấu… làm kinh tế

Giải hạng Nhất còn vòng đấu cuối để xác định thêm hai đội lên hạng nữa. Cuộc chiến vòng chót rất gay go và cũng đặt ra lắm thách thức bởi có đội thì rất cần điểm để thỏa mãn mục tiêu lên hạng và cũng không ít đội thì chẳng còn hy vọng gì nhưng lại muốn “cho” ai lên thì… cho. Nó được xem là vòng đấu có nhiều cơ hội để… làm kinh tế.

Sau 13 lượt trận, ngoài QNK Quảng Nam vô địch (25 điểm), các đội xếp sau QNK Quảng Nam lần lượt là Than Quảng Ninh (22 điểm), AV. An Giang (21 điểm), XSKT Cần Thơ (21 điểm) và CS Đồng Tháp cũng 21 điểm. Chính vì thế hai suất V-League 2014 còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của bốn đội. Lịch thi đấu lượt cuối cùng cuối tuần này cho thấy Than Quảng Ninh sẽ tiếp đối thủ trực tiếp tranh chấp suất thăng hạng là XSKT Cần Thơ. Với lợi thế sân nhà cùng thực lực cực mạnh nhưng Than Quảng Ninh lại… không muốn thăng hạng nên đấy sẽ là yếu tố có lợi rất lớn cho XSKT Cần Thơ.

Tương tự, CS Đồng Tháp làm khách tại Quy Nhơn khi Bình Định chỉ có 12 điểm không còn hy vọng. Đấy là lợi thế cho cựu V-League.

AV. An Giang năm này “máu” lên hạng khi tuyển trạch nhiều cựu cầu thủ V-League, trong đó có thủ môn Thế Anh. Lượt cuối An Giang sẽ đến Tam Kỳ làm khách khi QNK Quảng Nam đã vô địch và chắc suất lên hạng rồi nên liệu có còn căng ra đá và nếu đá thì đá cho ai?

Thế nên bây giờ mới có người ví von trước vòng cuối là sẽ có những lời rao “Ai mua tôi bán!” hoặc “Ai “cứu” tôi mang ơn!”…

Và chắc chắn BTC sẽ bất lực như đã từng bất lực để mặc cho những cuộc mua bán và chạy suất diễn ra trong 90 phút cuối bởi bóng đá Việt Nam đã trở lại với thời bóng đá tình nghĩa lẫn bóng đá mua bán.

TẤN PHƯỚC