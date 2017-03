Con người và cơ chế

Bầu Đức nói: “Anh Dũng nói như thế là không đúng, chúng tôi chơi sạch, những ông bầu khác chơi không sạch lúc đó VFF phải xử chứ sao là bảo trách nhiệm của chúng tôi”.

Cơ chế là do con người tạo ra, khi bị bế tắc không sửa đổi cơ chế mà bảo lại do cơ chế. Vậy cơ chế là gì? Chẳng hạn hiện nay các CLB có đào tạo trẻ tốt thì VFF cần phải bảo vệ họ, thay đổi tuổi chuyển nhượng nhưng không thay đổi thì các CLB bị chảy máu cầu thủ rất nhiều vì vừa qua tuổi 23 là trở thành tự do. Vẫn biết theo luật của FIFA thế nhưng cầu thủ Việt Nam thì chừng 25, 26 tuổi đá mới hay. Sao chúng ta không thay đổi để phù hợp.

Bầu Kiên: “Chỉ cần 5 phút là có thể thay đổi cơ chế bởi nó do con người làm ra”. Ảnh: XUÂN HUY

Việc cầu thủ trong CLB… tinh tướng bị kỷ luật thế là cầu thủ ấy nhảy qua CLB khác. VFF hãy cho một quy chế các CLB khác không được tiếp cầu thủ đang bị kỷ luật nhằm răn đe hiệu quả cầu thủ. Còn như hiện nay, họ làm mình làm mẩy vi phạm kỷ luật để ra đi là một điều không thể chấp nhận.

Việc quăng ra một cục tiền thưởng khi đội sắp xuống hạng rất dễ nảy sinh tiêu cực. Và tiền đó đã xảy ra việc Hải Phòng qua bốn trận cuối V-League bỏ ra 10 tỉ đồng trong chiến dịch trụ hạng. Kết quả là hai trọng tài bị kỷ luật nặng. Sao không thay đổi và bổ sung quy chế để loại bỏ những yếu tố này. Chẳng hạn mức thưởng thắng và hòa phải buộc các CLB công khai đầu giải. Ai thưởng tiền kiểu trên sẽ bị phạt nặng…

Cơ chế do chúng ta đặt ra để phục vụ cuộc chơi của chúng ta, thế nên đừng đổ cho cơ chế bởi cơ chế do con người làm ra để giữ lề nhưng cơ chế không phù hợp thì thay đổi. Và nói như bầu Kiên là chỉ cần 5 phút là có thể thay đổi. Vấn đề là có làm hay không mà thôi.

TẤN PHƯỚC