Còn nhiều người nghèo, phung phí xót lắm!

“Say” với Cảng Long An lên đến 1 tỉ USD Đang nói chuyện bóng đá, bầu Thắng chuyển đề tài sang Cảng Long An vừa khởi công với kinh phí dự trù 1 tỉ USD. Ông mở laptop khoe tôi công trình vừa khởi công và tương lai thì Long An có một cảng hoành tráng và sẽ là niềm tự hào của đồng bằng sông Cửu Long. Chưa đã cơn “say”, ông mở luôn bài Miền hạ quê em, nói về vùng đất nghèo khó bạc màu và mặn phèn quê ông sau này sẽ thành một Cảng Long An hoành tráng, giải quyết việc làm cho biết bao người dân nghèo khó tại đây. Hát hết bài hát, mắt ông rơm rớm nói: “Quê tôi đó, nghèo lắm! Chừng nào đời sống người dân mình khá lên và đủ ăn, thoát nghèo rồi thì làm bóng đá cỡ nào tôi cũng chơi”.