Còn “vùng cấm” cho cầu thủ gốc ngoại

Nuôi “gà chọi” cho SEA Games 27

24 cầu thủ U-22 quốc gia ở lần tập trung này là thành phần nòng cốt sẽ tham dự SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm 2013. Có rất nhiều cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhất và còn lại năm cựu binh đã góp mặt ở SEA Games 26 gồm hai thủ môn Bửu Ngọc, Lâm Ấn Độ, chân sút Văn Quyết, trung vệ Thanh Hào và tiền vệ Hoàng Thịnh. Một số cái tên có phong độ nổi bật từng vô địch U-19 Đông Nam Á 2009 là Quốc Phương, Hải Huy, Đình Bảo, Hà Minh Tuấn, Xuân Hùng, Trung Tín, Đình Hoàng. Ngoài ra, các tân binh trên tuyển U-22 gồm hai thủ môn Văn Hưng (Hà Nội), Tấn Linh (Than Quảng Ninh), các cầu thủ Thanh Hiền (Đồng Tháp), Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Thái San (Trẻ SHB Đà Nẵng), Tiến Thành (Hải Phòng), Văn Thanh (Bình Định), Bảo Anh (ĐT Long An), Thiện Nhân (Đồng Tháp), Văn An (Trẻ SHB Đà Nẵng), Văn Đại (Trẻ Hà Nội).

Đội tuyển U-22 tập trung tại Hà Nội ngày 5-6 và tham dự vòng loại U-22 châu Á với các đội bảng G là Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Đài Loan và Philippines (từ ngày 23-6 đến ngày 3-7).