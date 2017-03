Cổ động viên gây sự với Beckham được tha bổng

Số là một nhóm CĐV xem trận này liên tục la ó chế giễu mỗi lần Becks có bóng. Hết hiệp một, Becks muốn đến bắt tay giảng hòa liền bị một fan nhảy xuống sân, lao đến đòi ăn thua đủ nhưng rất may lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời.

Sau sự việc này, Becks bị phạt 1.000 USD, còn CĐV nhảy vào sân bị cấm đến sân suốt đời. Tuy nhiên, chính giám đốc điều hành của LA Galaxy đã bào chữa do CĐV này không biết vi phạm của mình mới có hành vi manh động và tháo bỏ lệnh cấm trên.