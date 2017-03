Confederations Cup lượt trận thứ hai: Iraq ngăn bước Bò tót?

Cần thận trọng trước Iraq

Dù đè bẹp New Zealand dễ dàng với tỷ số 5-0 trong ngày ra quân, Tây Ban Nha cũng không dám chắc mình sẽ đánh bại được Iraq. Tiền vệ Xabi Alonso nói với cánh báo chí trong cuộc họp báo ở sân vận động Free State: “Sau thời gian chiến tranh, thật kinh ngạc khi thấy họ thắng Asian Cup. Chỉ sáng nay chúng tôi mới xem băng video các trận đấu của Iraq. Chúng tôi có thể cảm nhận sự chặt chẽ kinh hồn trên sân và tinh thần thi đấu kiên cường của họ”.

Mục tiêu của Tây Ban Nha là chơi tấn công dữ dội đầu trận, khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình để phá vỡ thế bế tắc: “Cũng giống như trận gặp New Zealand, điều quan trọng là ghi bàn sớm”. Trung vệ Carles Puyol hù dọa Iraq là họ không nên tập trung quá nhiều vào tiền đạo Tây Ban Nha, Fernando Torres: “Không ai có thể phủ nhận chuyện Torres là tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới nhưng chúng tôi không chỉ có cậu ấy”.

Nguồn cảm hứng Ai Cập

Iraq đối mặt với “điệp vụ bất khả” khi đọ sức với Tây Ban Nha và họ cảm nhận vị thế của mình chẳng khác gì Ai Cập trong trận chiến vô vọng với Brazil ở bảng B. Nhưng Ai Cập đã làm điều kỳ diệu khi khiến đội bóng mạnh nhất thế giới phải lao đao trong hiệp 2 và suýt nữa đã ghi được chiến tích khi cầm hòa 3-3 và chỉ thua vì quả phạt đền của Kaka ở những phút cộng thêm.

Noi gương Ai Cập, các cầu thủ Iraq cũng muốn lưu lại một kỷ niệm đẹp trong trận đấu trên sân Free State đêm nay. Tây Ban Nha bất bại trong 33 trận từ tháng 11-2006 và nếu thắng được Iraq, họ có được trận thắng liên tiếp thứ 13 trên đấu trường quốc tế, tiếp cận kỷ lục qua mọi thời của FIFA, thắng 14 trận mà Brazil, Pháp và Australia đang nắm giữ.

Tinh thần của Tây Ban Nha đang lên rất cao và phong độ của họ cũng rất tốt, nhưng HLV Bora Milutinovic quả quyết là chiến công của Ai Cập đã cho Iraq thấy là họ chẳng cần phải sợ bất cứ ai. “Tinh thần cầu thủ của chúng tôi và toàn bộ quốc gia đã được nâng cao sau chiến tích của Ai Cập. Ai Cập đã thua Brazil, nhưng họ đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời – và tôi có một đội bóng có thể làm điều tương tự. Iraq là đội bóng chưa bao giờ biết sợ. Chúng tôi sẽ đối mặt Tây Ban Nha với niềm tự hào dân tộc, với tinh thần đúng đắn. Họ đã thắng giải Euro năm ngoái bằng thứ bóng đá ngẫu hứng và đẹp mắt. Tây Ban Nha là đội bóng hầu như hoàn hảo, tương tự như Brazil”.

Nhưng nếu Ai Cập suýt “lưu danh thiên cổ” trước Brazil thì tại sao Iraq không mạo hiểm làm điều đó trước Tây Ban Nha. Nhà cầm quân lão làng người Serbia nói: “Nếu có thể đảm bảo được 1 điểm ở trận này, tôi nghĩ là tôi sẽ rất hạnh phúc, bạn luôn bước vào trận đấu với khát vọng chiến thắng. Chống lại Tây Ban Nha là điều rất khó nhưng nếu nhìn vào những gì Ai Cập đã làm trước Brazil, chúng tôi nghĩ là chẳng có gì là không thể trong bóng đá”.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1.

Nam Phi - New Zealand: Thể diện chủ nhà

Hòa không bàn thắng trong trận mở màn trước Iraq, hình ảnh của Nam Phi đang dần trở nên nhạt nhòa trong mắt giới chuyên môn. Nếu không thắng New Zealand đêm nay, không loại trừ khả năng Bafana Bafana (biệt danh của tuyển Nam Phi) sẽ bị loại sớm.

Áp lực đang đè nặng lên Nam Phi, họ không chỉ phải thắng trận này để định đoạt số phận mà còn phải thể hiện khả năng thật tốt. “Chúng tôi hiểu trận đấu này có ý nghĩa thế nào đối với quốc gia,” HLV Joel Santana cho biết. “Chúng tôi cần phải thắng New Zealand. Đối đầu với Iraq chúng tôi không thật sự ổn định, nhưng trước New Zealand chúng tôi hy vọng mình sẽ khắc phục được”.

Trận này Nam Phi có sự góp mặt của trung vệ Matthew Booth, đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ quan trọng Steven Pienaar trong đội hình xuất phát.

Ở trận đấu trước, tiền vệ đang chơi cho Everton chỉ vào sân trong những phút cuối vì vẫn còn đau mắt cá chân và cả chứng dạ dày. Steven Pienaar khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong 2 trận đấu cuối”. Nam Phi đang bị nhiều chỉ trích bởi chiến thuật thận trọng và đặc biệt là sự kém hiệu quả của hàng tiền đạo. Nhưng với sự góp mặt của Steven Pienaar bên cạnh khả năng sáng tạo của cầu thủ xuất sắc nhất trận khai mạc Tiko Modise, khả năng tấn công của Bafana Bafana sẽ được cải thiện.

Thảm bại 0-5 trước Tây Ban Nha chứng tỏ New Zealand là đội yếu nhất bảng A. HLV Riki Herbert tuyên bố: “Thất bại vừa qua rõ ràng đã khiến rất nhiều cầu thủ thất vọng. Chúng tôi sẽ đứng dậy trở lại”. Tuy nhiên, nếu Tây Ban Nha không “nương” chân trong hiệp hai, New Zealand có thể còn thua đậm hơn rất nhiều. Rõ ràng, dù HLV Riki Herbert có tự tin đến đâu thì vẫn không che giấu được sự thật, thực lực của nhà vô địch châu Đại Dương chỉ có thế.

Nam Phi không thể giành trọn 3 điểm trước Iraq, ngoài khả năng dứt điểm khá tệ thì sự kém may mắn cũng là một lý do. Nhưng, Nam Phi không thể kém may mắn mãi, nhất là trước một New Zealand không có nhiều toan tính!

Dự đoán: Nam Phi thắng 2-0