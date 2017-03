Công an bắt giữ một phe vé

Vấn đề phe vé trở thành tâm điểm chú ý dư luận những ngày qua. Bằng nhiều đường khác nhau, phe vé có trong tay rất nhiều vé, với đủ loại. Với việc sở hữu số lượng rất lớn vé, các phe vé đã “hét” với giá rất cao, khiến thị trường vé chợ đen ngày một “nóng”.

Một quan chức VFF tiết lộ, chiều qua, công an đã bắt giữ một phe vé đang bán vé tại khu vực sân Mỹ Đình. Ngay lập tức cơ quan an ninh đã trực tiếp làm việc với đại diện VFF xung quanh những vấn đề này. Ngoài ra, phía công an cũng làm việc với phe vé trên để xử lý vụ việc.

Các phe vé vẫn hoạt động tấp nập tại khu vực sân Mỹ Đình cũng như bên ngoài sân Hàng Đẫy. Ảnh: SN

“Việc phe vé xuất hiện vẫn thường diễn ra ở nhiều trận đấu lớn. Có rất nhiều đơn vị đến mua vé qua đường công văn, nhưng một số đơn vị mua lại, rồi bán ra ngoài chợ đen. Trong chiều qua, cơ quan công an đã bắt giữ một phe vé để làm việc. VFF rất ủng hộ và chúng tôi mong muốn, cơ quan an ninh sẽ có những điều tra rõ hơn để VFF xác định, đơn vị nào đã mua vé qua đường công văn từ VFF, sau đó mang ra ngoài bán”, quan chức của VFF cho biết.

Sau khi làm việc với VFF và phe vé, đến ngày hôm nay, cơ quan công an chưa thông báo kết luận. Phía VFF cho biết, công việc điều tra là của công an và cho đến thời điểm này mình vẫn chưa có thông báo gì.

Vấn đề phe vé luôn khiến dư luận bức xúc. Nhiều người xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chỉ mua được 1 cặp vé, trong khi phe vé bằng cách này hay cách khác, luôn sở hữu số lượng rất lớn vé. Phe vé trong bóng đá vốn là chuyện bình thường, nhưng công khai bán vé với số lượng lớn lại là một chuyện khác.

Liên quan đến công tác phát hành vé, hôm nay, BTC và VFF lại bất ngờ thông báo hiện giờ còn tồn khoảng 3.000 vé, chứ không phải 1.000 vé như hôm qua.

VFF đã quyết định tiếp tục phân phối vé qua hai kênh. Thứ nhất, phát hành vé qua tổng đài 1080. Thứ hai, bán trực tiếp cho người dân tại 2 địa điểm là SVĐ Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu (Hà Nội). Theo kế hoạch dự kiến, 9h sáng mai (10/7) vé trận ĐTVN - Arsenal bán trực tiếp tại SVĐ Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu sẽ chính thức mở cửa.

Lý giải cho số lượng vé tồn lên tới 3.000 vé, BTC cho biết, hiện tại còn khoảng 60 công văn được duyệt nhưng chưa đến lấy, số lượng vé vào khoảng 1.600 vé. BTC ưu tiên cho Hội CĐV Arsenal 2.000 vé nhưng họ chỉ mua hết 1.300 vé. Ngoài ra, còn 1.000 vé chưa bán hết khi BTC phân phối trực tiếp tại Mỹ Đình hôm 7/7.

Theo Bằng Lăng (VNN)