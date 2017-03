Công Phượng chưa bằng Văn Quyến

Các pha đi bóng của Công Phượng bây giờ dễ đoán hơn hẳn so với cách đi bóng của Văn Quyến ngày trước (ảnh: Trọng Vũ)



Văn Quyến trong thế hệ của mình và Công Phượng ngày nay đều nhận được rất nhiều kỳ vọng. Nhưng thực tế vừa chứng minh rằng Văn Quyến có tài thật sự, còn Phượng mới chỉ nổi tiếng nhờ công tác truyền thông cực kỳ hiệu quả của CLB chủ quản, chứ chưa vươn đến tầm của của một cầu thủ hay.Ở Phượng và Quyến thoạt nhìn có những phẩm giống nhau, giống nhất là kỹ thuật cá nhân khéo léo. Nhưng thực tế thì vẫn có những điểm khác mà Phượng phải chú ý học mới bằng được Quyến ngày nào.Văn Quyến cũng kỹ thuật và Công Phượng cũng kỹ thuật, nhưng điểm khác rất lớn là kỹ thuật của Quyến, những pha đi bóng của Quyến rất khó đoán. Trong khi đó, cách đi bóng của Công Phượng dễ đoán ở chỗ anh chỉ cần thực hiện động tác thứ nhất, thì một hậu vệ có kinh nghiệm sẽ đoán ra động tác thứ hai, rồi thứ ba của Phượng sẽ là gì.Những động tác kỹ thuật của Công Phượng dễ đoán vì những động tác ấy cứ lặp đi lặp lại theo kiểu tập nhiều thành quen, trong khi kỹ thuật của Văn Quyến, những pha đi bóng của Văn Quyến là tùy vào từng đối thủ và tùy vào từng hậu vệ mà tự động phát ra một cách tự nhiên (kiểu như nhà văn Kim Dung gọi là “vô chiêu thắng hữu chiêu”, vì là vô chiêu nên đối phương không biết mình ra chiêu gì để mà đoán).Đấy là điều mà Công Phượng phải học, thậm chí không nhất thiết lúc nào Công Phượng cứ hễ giữ bóng là đột phá. Đôi khi cũng phải phối hợp với đồng đội, thậm chí chỉ cần làm tường cho các vệ tinh xung quanh hoạt động thay mình, bởi đá mỗi lúc một khác thì đối thủ mới không đoán được ý của Phượng.Có một điểm khác nữa giữa Công Phượng và Văn Quyến đấy là kỹ năng khai thác các tình huống cố định. Cho đến thời điểm này, có thể nói Công Phượng đá phạt không hay, chí ít là so với Văn Quyến. Không hay thì phải tập, để các ngón nghề của Công Phượng thuần thục và đa dạng hơn nữa.Chỉ tiếc rằng thời gian qua người ta ít nghe nói đến chuyện Công Phượng tự rèn luyện các kỹ năng của mình ra sao, mà ngay ở HA Gia Lai, hay lứa U19 năm ngoái, người ta chỉ mới biết Xuân Trường đá phạt hay, Tuấn Anh sút xa giỏi, trong khi Công Phượng lại khá bình thường về những khoản này. Thành ra, các hàng hậu vệ cũng không ngán Công Phượng lúc anh có bóng bên ngoài khu vực 16m50, do khả năng dứt điểm từ xa của Công Phượng chưa tốt.Công Phượng chưa bằng Văn Quyến vì Phượng không có cái may mắn là Phượng khi lên đỉnh cao thiếu hẳn những đàn anh có tầm ảnh hưởng dẫn dắt. Hồi đấy Văn Quyến ở SL Nghệ An có Quang Trường, Sỹ Hùng chỗ dựa trên hàng tấn công, lên đến đội tuyển quốc gia lại được chơi cạnh Huỳnh Đức, nên ít hay nhiều cũng học được nhiều điều từ các đàn anh.Bây giờ thì Công Phượng ngay cả lúc đến tuyển cũng cứ vô tư cầm bóng và thoải rê dắt mà không bị ai nhắc, trong khi đấy là điều cần hạn chế nhằm phục vụ lối chơi chung. Công Phượng cần nhìn vào tấm gương của Neymar ở Barcelona để sửa mình, nhìn vào chuyện Neymar dù đầy kỹ thuật nhưng lúc cần chơi đồng đội vẫn buộc phải chuyền bóng cho người khác theo phong cách của bóng đá châu Âu, để hiểu rằng lạm dụng kỹ thuật quá đôi khi sẽ phản tác dụng.Công Phượng cũng không phải không có điểm hơn Văn Quyến, đấy là Phượng được sống và thi đấu trong môi trường đỡ phức tạp hơn, nên khả năng sa ngã thấp hơn, sự nghiệp có thể dài hơn. Nhưng đấy là đặt trong trường hợp Phượng phải chịu khó học, phải biết lắng nghe và rèn luyện thêm nữa.Rồi phải kèm thêm điều kiện là ở bên cạnh Cộng Phượng có người dám nhắc và dám sửa cho cầu thủ này, thay vì cả làng cứ nhào vào tung hô như thể Công Phượng là nhất. Khen nhau, thương nhau như thế khác nào hại nhau!