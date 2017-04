Công Phượng tham bóng, HA Gia Lai ăn may

Sau ba trận thua liên tiếp trong đó có hai trận sân nhà, HA Gia Lai tiếp khách Quảng Nam không thể thua nữa, khi khán đài sân Pleiku có dấu hiệu thưa thớt dần. Chính vì thế, mặc dù nhóm 5 cầu thủ rất mệt mỏi sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia đá vòng loại Asian Cup vẫn chơi đầy nỗ lực.

Có thể thấy rõ sự xuống sức của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy với những cú nước rút loạng choạng và nhiều lần dứt điểm xong là mất trụ.



Công Phượng có quá nhiều pha xử lý bóng rườm rà không hiệu quả.

Như thường lệ, HA Gia Lai vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội sút cầu môn hơn nhưng chưa hiểm hóc để hạ thủ thành Văn Cường. Trận này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã trả Văn Thanh về hậu vệ biên, cho mỗi Công Phượng đá cao nhất trên hàng công.



Đội trưởng Công Phượng di chuyển rất năng nổ. Tuy nhiên, cầu thủ mặc áo số 10 này vẫn chưa thể khắc phục nhược điểm tham bóng và chơi quá cá nhân. Rất nhiều lần Công Phượng cầm bóng đột phá vào hàng thủ dày đặc của Quảng Nam như lấy trứng chọi đá. Thậm chí, ở một vài tình huống bị vây rát, chỉ cần có một đường chuyền nhẹ nhàng thì Công Phượng đã đặt đồng đội của mình vào thế ăn bàn ngon lành.

Cũng có một vài lần Công Phượng đột nhập vòng cấm thành công nhưng rồi những cú ra chân hoặc là thiếu lực, chưa chuẩn xác hoặc chưa đủ làm khó thủ môn đối phương.

HA Gia Lai rất nóng lòng có bàn thắng để tạo tâm lý thảnh thơi hơn và rồi nó lại đến trong một tình huống nhạy cảm. Phút 52, Công Phượng đá nối đưa bóng đập xà ngang rơi xuống trước mặt Châu Ngọc Quang đối diện thủ môn Văn Cường và dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng đã xem lại băng ghi hình và nhìn nhận đấy là một tình huống việt vị. Còn ở trên sân, các cầu thủ Quảng Nam chạy ra đường biên phân trần với trợ lý trọng tài nhưng không thể thay đổi quyết định của trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn.

Cũng may là cầu thủ đội khách phản ứng không gay gắt trong pha bóng ăn bàn nhạy cảm ấy, cả khi trọng tài chính cắt còi kết thúc trận đấu sớm hơn 2 phút, dù trọng tài bàn báo đến 4 phút bù giờ.

3 điểm quý giá đã giúp HA Gia Lai xa dần nhóm đèn đỏ.



Dyachenko bị thẻ đỏ lỗi đánh nguội và đội TP.HCM của anh đã thua chủ nhà B. Bình Dương 0-1. Ảnh: HUY PHẠM

Vòng 11 V-League chứng kiến một bất ngờ lớn trên sân Hòa Xuân. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng sớm có lợi thế chơi hơn người khi Thanh Nam của Sanna Khánh Hòa bị đuổi vì chơi xấu với Đức Chinh ở phút thứ 8.



Chủ nhà nôn nóng hạ đối thủ lại không may dính đòn vào phút 65. Quốc Chính đón quả phạt góc bật cao đánh đầu chuẩn xác ghi bàn duy nhất giúp Sanna Khánh Hòa bỏ túi 3 điểm thật ngoạn mục.

Trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng sớm có bàn mở điểm của Stevens ở phút thứ 10 nhưng bị đội khách SL Nghệ An gỡ hòa 1-1 vào phút 25 do công Văn Đức.

Ở sân Bình Dương, chân sút Đinh Hoàng Max ghi bàn duy nhất vào lưới TP.HCM trong một trận đấu có chiếc thẻ đỏ của Dyachenko phía đội khách.

+ Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (19 điểm); 2. Thanh Hóa (19 điểm); 3. Quảng Nam (19 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (19 điểm); 5. Hải Phòng (18 điểm); 6. Than Quảng Ninh (16 điểm); 7. SHB Đà Nẵng (16 điểm); 8. Sài Gòn (16 điểm); 9. TP.HCM (14 điểm); 10. HA Gia Lai (13 điểm); 11. SL Nghệ An (13 điểm); 12. B. Bình Dương (11 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Long An (4 điểm).