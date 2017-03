Công tác bảo vệ an ninh trận SLNA - XMHP: Không để thảm họa tái lập

Phía hội cổ động viên Hải Phòng đề nghị Công an Hải Phòng hỗ trợ an ninh của đoàn xe buýt 10 chiếc chở cổ động viên đội nhà đi và về an toàn. Khoảng một ngàn cổ động viên Hải Phòng phải được đăng ký tên, địa chỉ, số điện thoại mới được nhập đoàn để tiện bề quản lý trước khi hành quân vào Vinh cổ vũ cho đội nhà.

Ngược lại, ban tổ chức sân Vinh bố trí lực lượng gồn 400 cảnh sát cơ động, công an, kiểm soát quân sự bố trí hai vòng trong và ngoài sân để kịp thời dập tắt sự manh động. Ngoài ra, một lực lượng an ninh không nhỏ mặc thường phục trà trộn trong đám đông cổ động viên hai đội để kịp xử lý tình huống khi mới bắt đầu manh nha...

Vấn đề đảm bảo an ninh cho trận đấu đã được cả hai đội lên phương án hành động từ mười ngày qua. Riêng phía cổ động viên Hải Phòng, những người đứng đầu hội đã có những buổi làm việc với Công an Hải Phòng để thống nhất phương án cổ động viên di chuyển trong tầm bảo vệ của công an suốt từ lúc đến Vinh xem và khi trở về lại Hải Phòng. Ông Trần Văn Hòa, Trưởng đoàn cổ động viên Hải Phòng, cho biết: “ Hiện nay đã có một ngàn cổ động viên chấp nhận đăng ký vào danh sách đi cổ động theo yêu cầu để hội tiện bề quản lý. Bên cạnh đó, toàn hội cũng đã thống nhất cổ vũ theo kiểu văn minh lịch sự, fair-play. Chúng tôi hy vọng một khi chúng tôi đã làm được như thế thì cổ động viên đội nhà cũng có những hành động đẹp khi tiếp những người khách yêu bóng đá đến từ đất cảng”.

Dự kiến đoàn cổ động viên của đội Hải Phòng sẽ có mặt tại Vinh vào sáng Chủ nhật 12-5.

Về phía chủ nhà, Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm cho biết: “Ngoài lực lượng nổi và chìm bố trí dày đặc, việc phân bổ đường vào cổng của lực lượng cổ động viên cũng sẽ được phân định rõ ràng và lực lượng công an theo dõi sát các cổng ra vào.

Bên trong sân, cổ động viên Hải Phòng được bố trí ngồi lô 5 và 6 khán đài B, còn lại là cổ động viên chủ nhà. “Ranh giới của hai lực lượng cổ động viên này là vài dãy ghế dành cho... công an”.

Ngoài ra, có khoảng 10 camera gắn ở khu khán đài B sẽ liên tục truyền về những hình ảnh nhất cử nhất động của cổ động viên hai đội. Hai máy tính được nối kết với các camera do các cán bộ kỹ thuật của Công an Nghệ An túc trực đặt ngay trong phòng dưới gầm khán đài B.

Không chỉ lên phương án, ban tổ chức sân Vinh cũng đang tập huấn một lực lượng phản ứng nhanh do cảnh sát cơ động đảm nhận kịp thời dập tắt những sự cố bất ngờ.