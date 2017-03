Công Vinh làm ‘thương hiệu’ cho B. Bình Dương

Kể từ trận B. Bình Dương - SL Nghệ An đến nay Công Vinh chưa trở lại trong thành phần đội B. Bình Dương. Sau khi từ đội tuyển trở về, có những đồn đãi râm ran chuyện Công Vinh bị kỷ luật ngầm vì xé rào đi quay quảng cáo và về những phát ngôn ảnh hưởng tới đội trưởng Anh Đức nhưng chưa có thông tin nào xác nhận Vinh bị kỷ luật.

Còn nhớ sau trận B. Bình Dương thua SL Nghệ An, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Công Vinh xin nghỉ trận đấu này vì lý do cá nhân”. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi lý do cá nhân đó là gì thì HLV Thanh Sơn không tiết lộ. Cũng trận đấu đó, nhiều người thấy Công Vinh cùng người thầy Nguyễn Hữu Thắng ngồi trên khán đài xem trận đấu và to nhỏ với nhau.

Và sau trận đấu đấy thì đã có những đồn đãi vì Vinh không muốn căng ra chiến đấu với đội bóng quê nhà nên xin không khoác áo B. Bình Dương ra sân trận đó (!?).





Công Vinh được mời về giúp B. Bình Dương cả về chuyên môn lẫn làm thương hiệu nhưng mới nửa chặng đường thì đã “gãy”. Ảnh: XUÂN HUY

Thực tế thì Công Vinh không phải là người ngại ngùng hay né tránh những trận khó. Hồi khoác áo Hà Nội T&T hay đá cho Hà Nội ACB của bầu Kiên, mỗi khi đối đầu đội bóng quê nhà SL Nghệ An, Vinh vẫn ra sân và hết mình sống chết với CLB của mình đó thôi.

Thời gian lên tập trung đội tuyển và thi đấu hai trận cuối vòng loại World Cup là những tháng ngày không yên ả với Vinh. Ở đội tuyển, trận gặp Đài Loan Vinh ghi hai bàn đánh tan mọi hoài nghi là Vinh hết thời. Nhưng trận sau với Iraq thì Vinh để nhiều tai tiếng. Cú giật chỏ vào mặt cầu thủ Iraq khi bị kèm chặt nhưng may là không chịu thẻ đỏ; những tranh luận không đáng có với đồng đội Anh Đức do hiểu lầm và lỗi “vạ miệng”; không về tập trung với CLB đúng hẹn mà tách ra qua Bangkok làm show quảng cáo… Từ đó Vinh bị gán cho nhiều lỗi và bị cho là B. Bình Dương kỷ luật ngầm.

Thực chất thì lãnh đạo đội B. Bình Dương đã nhiều lần khẳng định không kỷ luật Vinh. Tuy nhiên, cái chính là phong độ của Công Vinh trong màu áo B. Bình Dương và có vẻ như đội bóng này cũng không cần Vinh nữa mà vẫn thắng nhà vô địch Hàn Quốc, vẫn thắng Hà Nội T&T ở Hà Nội, vẫn vượt qua đối thủ kỵ rơ Sanna Khánh Hòa…

Công Vinh không ra sân, cũng không ngồi ghế dự bị gần như không ảnh hưởng gì đến B. Bình Dương dù khi mua Vinh về với hợp đồng khủng, lãnh đạo (cũ) của CLB này muốn Vinh đóng góp cả về chuyên môn lẫn làm thương hiệu cho đội bóng.

Nay thì hai mặt đấy Vinh đều xa lạ với B. Bình Dương.

Không khó để nhận ra Công Vinh trong màu áo CLB B. Bình Dương mùa này, anh mất chỗ là chuyện rất bình thường. Những vị trí mà Công Vinh thường đá, B. Bình Dương đều có những cầu thủ khác chơi rất hay. Tiền đạo thì có Anh Đức, có Nsi quá xuất sắc. Hai tiền vệ biên thì Tăng Tuấn, Trịnh Quang Vinh, Xuân Thành hoặc Henry, Moses đều tạo những dấu ấn riêng.

Bóng đá nó nghiệt ngã là không thể ngồi đó mà “ăn mày dĩ vãng” và cứ sống bằng cái tiếng khi phong độ đã xuống hoặc cảm thấy trở ngại về vấn đề tâm lý trong việc hòa nhập với đồng đội. Trong quá khứ Vinh rất giỏi và góp công lớn cho các màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia nhưng ở B. Bình Dương thì Vinh cũng phải chấp nhận quy luật đào thải nghiệt ngã của bóng đá.

Những mùa trước khi HLV Lê Thụy Hải làm đội B. Bình Dương, ông đã nhìn ra “triết lý chiến thắng” của B. Bình Dương. Và khi Công Vinh xuất hiện thì ông cũng không vội “mê tín” cái thương hiệu ấy. Ông không dùng Công Vinh ngay mà duy trì “công thức chiến thắng” của đội B. Bình Dương khi không có Công Vinh. Ông thể hiện quan điểm với lãnh đạo đội bóng rằng muốn nhận Vinh về để làm thương hiệu thì cứ nhận nhưng chuyên môn để ông quyết và bắt đầu từ việc Vinh phải ngồi dự bị.

Bây giờ, từ Champions League đến V-League Vinh không có suất với lời giải thích Vinh bị chấn thương cũng là điều dễ hiểu. Điều đó cũng là để giữ giá cho Vinh và cũng là giữ thể diện cho CLB từng bỏ nhiều tiền tỉ để mua Vinh về làm thương hiệu với thời hạn hợp đồng ba mùa.

Vinh không ra sân là chuyện hết sức bình thường và nếu Vinh có rời B. Bình Dương trong yên ắng thì cũng là chuyện càng bình thường hơn.