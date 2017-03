Công Vinh lập công, Hà Nội T&T nuôi hy vọng vô địch

Sự căng thẳng và quyết liệt là điều luôn hiện hữu mỗi khi Hà Nội T&T và Hải Phòng đối đầu nhau. Và trong bối cảnh cả hai đội đều đang cần điểm, tính khốc liệt lại được đẩy cao nhưng với kinh nghiệm cùng với chút may mắn, Hà Nội T&T giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Công Vinh trong hiệp 2.



Bất chấp việc SL Nghệ An giành trọn 3 điểm trước Hà Nội ACB, Hà Nội T&T vẫn còn nguyên cơ hội vô địch V-League. Ở vòng đấu cuối cùng, HN T&T (45 điểm) và SL Nghệ An (48 điểm) sẽ quyết đấu tại Vinh trong trận chung kết thực sự mùa giải năm nay. Và muốn bảo vệ ngôi vô địch, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải giành trọn 3 điểm Việc cả hai đội đều khát điểm đã đưa đẩy một trận đấu hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm giành trọn 3 điểm. V. Hải Phòng mất Trọng Nghĩa nhưng họ đón chào sự trở lại của đội trưởng Minh Châu.



Hà Nội T&T có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho bộ ba Văn Quyết-Gonzalo-Công Vinh. Những phút đầu tiên diễn ra khá cân bằng, cả hai đội đều chơi chậm và đảm bảo chắc chắn bên phần sân nhà. Hà Nội T&T là đội chủ động hơn ở giữa sân, nhưng họ không có nhiều tiếp cận cầu môn V. Hải Phòng. Tình huống có nét đầu tiên đội chủ nhà tạo ra ở phút 15, khi Ngọc Duy đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Gonzalo bật cao đánh đầu, tiếc là thủ môn Xuân Việt đã đón trước được tình huống và lao ra bắt gọn. 2 phút sau, lại là Thiago tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc.



V. Hải Phòng chơi chậm rãi những thi thoảng vẫn tạo ra được những tình huống phản công có nét. Thế trận những phút tiếp theo diễn ra hết sức cân bằng, cả hai đội giữ được sự thận trọng nhất định. Hà Nội T&T sử dụng khá nhiều các đường tấn công biên và ở phút 29, Văn Quyết đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái rồi căng ngang vòng trong khá đẹp, tuy nhiên cả Công Vinh lẫn Gonzalo đều không theo kịp đường bóng. Quá mải mê tấn công, Hà Nội T&T để lộ khá nhiều sơ hở bên phần sân nhà.



Phút 35, Enicet bật tường cùng Đức Thắng, hậu vệ đội chủ nhà phá không dưới khoát để tiền đạo này tung cú vô lê khá đẹp. May mắn cho Hà Nội T&T là Hồng Sơn đã bay người cản phá xuất thần cứu thua cho đội nhà. Cuối hiệp 1, Aniekan có cú sút chìm bên ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại đi quá nhẹ và không trúng đích. Công Vinh để lại dấu ấn với cú vô lê từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ thành Xuân Việt đã đổ người cứu thua. Sau đó, Gonzalo cũng có cơ hội nhưng Xuân Việt đã lao ra khép góc kịp thời.



Sang hiệp 2, V. Hải Phòng chịu tổn thất bị Xuân Việt bị chấn thương rời sân nhường chỗ cho Quang Huy. Đội khách tỏ ra chủ động hơn về thế trận, tuy nhiên Hà Nội T&T mới là đội có được nhiều cơ hội rõ nét hơn. Phút 55, Công Vinh nhả bóng cho Văn Quyết khứa lóng đưa bóng đi sạt xà ngang. 3 phút sau, Aniekan khởi nguồn cho một đường bóng tấn công khá đẹp, Enicet bật tường ăn ý cùng Đức Thắng trong vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Hàng thủ V. Hải Phòng chơi khá mất tập trung ở phút 61 và nếu Ngọc Duy dứt điểm tỉnh táo hơn, bàn thắng đã được ghi cho đội chủ nhà. Các CĐV đội chủ nhà có phen thót tim khi ở phút 65, Thiago tạt bóng cho Aniekan đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang.



May mắn thoát thua, Hà Nội T&T đã mở tỷ số 1-0 ở phút 70 khi Gonzalo căng ngang cho Công Vinh lao vào đệm lòng tung lưới Quang Huy, hàng thủ V. Hải Phòng mắc lỗi kèm người. Phút 83, Thiago lừa qua thủ thành Hồng Sơn rồi dứt điểm vào gôn trống, nhưng Quốc Long đã kịp lao về phá bóng ngay trên vạch vôi. Về cuối trận, Hà Nội T&T chơi phòng ngự chặt chẽ và bảo toàn chiến thắng 1-0 sau 90 phút đầy căng thẳng.



Theo Kim Anh (Dân trí)