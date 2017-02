Công Vinh lên tiếng về sự cố xấu hổ trên sân Thống Nhất

Công Vinh trên khán đài VIP với cương vị chủ tịch CLB TP. HCM. Ảnh: motthegioi.vn

Trận đấu thuộc vòng 6 V-League giữa CLB TP. HCM và Long An trên sân Thống Nhất chiều qua (19/2) đã kết thúc trong cảnh dở khóc dở cười. Khi tỉ số đang là 2-2 thì trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã thổi phạt đền Long An sau tình huống va chạm giữa Hoàng Lâm (Long An) và Dyachenko (TP. HCM).



Các cầu thủ Long An đã phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài và bỏ dỡ trận đấu hơn 10 phút. Sau khi trở lại thi đấu, Long An thi đấu như bỏ mặc tất cả và buông cho CLB TP. HCM mặc sức ghi bàn.

Kết quả CLB TP. HCM có trận thắng đậm 5-2 còn bóng đá Việt Nam xảy ra sự cố đáng xấu hổ.

Trưa nay (20/2), Lê Công Vinh đã có những chia sẻ trên trang facebook cá nhân về sự việc này. Theo đó, Công Vinh đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì đã bỏ tiền ra mua vé mà không được xem một trận cầu đẹp.

Công Vinh viết trên fanpages, “Thay mặt tất cả tôi vô cùng xin lỗi đến khán giả ngày hôm qua đã bỏ tiền bạc và thời gian mua vé đến xem trận đấu giữa TPHCM và Long An. Mặc dù lỗi không đến từ đội của chúng tôi nhưng, vì tình huống không thể kiểm soát trên sân dẫn đến ảnh hưởng lớn đến chất lượng trận đấu và cảm xúc khán giả là vô cùng to lớn.

Riêng cá nhân tôi, từng ngày từng giờ luôn cố gắng nổ lực để góp chút sức nhỏ của mình để xây dựng và giành lại từng chút một niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà bằng cách, cố gắng học hỏi, thay đổi mô hình hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn, nghiên cứu đào tạo trẻ chuyên nghiệp theo mô hình quốc tế , trung thực, và quan trọng tôn chỉ hàng đầu là nói không với tiêu cực v.v.. chúng tôi làm việc bằng cái tâm của mình đối với bóng đá dù cũng nhận không ít sự bất công khi thi đấu trên sân từ đầu mùa giải đến giờ, nhưng tôi nghĩ, trắng thì vẫn sẽ là trắng, đen thì vẫn mãi là đen, chỉ cần làm việc bằng cái tâm của mình, với sự trong sạch, tử tế thì thành quả ắt sẽ đến.

Với sự tôn trọng khán giả đã ủng hộ đội TPHCM, tôi tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm xin lỗi dù lỗi không xuất phát từ phía chúng tôi, dù ai có nói tôi màu mè cũng mặc, tôi hi vọng sự cố bất tiện này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn dành cho đội bóng, và tôi nghĩ tập thể các cầu thủ của TPHCM đã rất cố gắng trong trận đấu ngày hôm qua, nên họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Cảm ơn tình yêu của các bạn sẽ luôn là động lực cho chúng tôi ngày càng cố gắng hơn nữa, để xây dựng bóng đá TP. HCM ngày càng phát triển vững mạnh dù chuyện gì có xảy ra”.

Công Vinh chia sẻ trên trang fanpages.

Chia sẻ của Công Vinh nhận rất nhiều sự cảm thông và đồng tình của người hâm mộ. Tuy nhiên, một số fan cũng cho rằng giá như CLB TP. HCM chủ động đá ra ngoài quả pelnalty đó thì CLB sẽ để lại hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ hơn.