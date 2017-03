Công Vinh trở lại

Đã lâu lắm rồi người xem không còn thấy chiếc áo số 9 quen thuộc của Công Vinh và cái tên CV9. Một cầu thủ đàn anh về lại đội bóng cũ không băng đội trưởng, không dám tranh giành áo số 9 và cứ thế lẳng lặng tìm lại chính mình. Với Vinh thế mà hay.

Đã có lúc rời Nghệ An, Vinh sống trong mơ mộng và bay bổng cùng giới showbiz mà quên đi giá trị thật của mình.

Đã có lúc Vinh bỏ ông bầu này chạy theo ông bầu kia vì những lời ngon ngọt và vì phần lót tay, phần hứa hẹn nhưng lại quên phần chính của mình là đá bóng, là ghi bàn.

May mắn cho Vinh là đúng lúc chẳng đâu nhận mình thì SL Nghệ An dang tay ra cùng sự bảo lãnh của Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh và HLV Nguyễn Hữu Thắng. Không có hai sự đảm bảo đó, Vinh khó về Nghệ An và được hỗ trợ nhiệt tình. Và chính SL Nghệ An là cái nôi để Vinh trưởng thành lại cũng là nơi mà Vinh cảm thấy như được sinh ra lại để bay bổng cùng đồng đội với những bàn thắng để đời trong vòng tay người hâm mộ xứ Nghệ.

Vinh về SL Nghệ An đã xua tan những ám ảnh về cầu thủ nội luôn bị tiền đạo ngoại đè nén.

Một bàn thắng cực độc chiều qua đã giúp Vinh dẫn đầu với 13 bàn thắng và sắp sửa là người Việt Nam đầu tiên bước vào ngưỡng cửa top 100 bàn ở V-League.

Vinh đã trở lại và điều trở lại đấy là may mắn lớn cho Vinh bởi ngoài nỗ lực lớn của cá nhân Vinh còn là trợ lực của những người đã hết lòng giúp Vinh nhận ra cái sai của mình để đi đúng phần đường ở sân cỏ thay vì là “sân khấu”.

NGUYỄN NGUYÊN