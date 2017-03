Consadole Sapporo từng đặt vấn đề “mua” hai cầu thủ ĐT Long An

“Trước khi đến Long An xây dựng nhà máy bia Sapporo tại đây, CLB Consadole Sapporo cũng đặt vấn đề muốn mua hai trụ cột của ĐT Long An với giá 500.000 USD. Tuy nhiên, ông Nhiệm từ chối với lý do mất hai trụ cột thì lấy gì mà đội tham dự V-League, nhất là đang khó khăn trong việc trụ hạng...”. Ông bầu Võ Thành Nhiệm xin không tiết lộ tên hai cầu thủ được phía Consadole Sapporo đề nghị mua vì “Báo chí đăng rùm beng, lính tui “chảnh” trong chiến dịch trụ hạng thì mệt lắm!”.

Ông bầu Nhiệm cho biết cuộc “dạm hỏi” đó một phần vì nhà máy bia Sapporo đặt ở Long An nên muốn gây sự chú ý mạnh với địa phương… Cuối cùng Consadole Sapporo quay ra theo đuổi Công Vinh và đã thành công.

Không chỉ ở Việt Nam, hiện nay hai tuyển thủ Malaysia là hậu vệ Nazirul Naim và Wan Zack Haikan cũng đang đầu quân cho CLB FC Ryukyu để khoác áo giải hạng Ba ở Nhật. Cũng cần biết là chuyến du đấu của đội tuyển Malaysia ở Nhật cũng được phía Nhật tài trợ. Chuyến tập huấn và thi đấu mà thầy trò HLV Rajagobal xem là cuộc “show hàng” để các CLB Nhật có thể dạm mua những cầu thủ Malaysia trong chiến dịch J-League phủ sóng mạnh sang Đông Nam Á kéo theo các nhãn hàng của những công ty Nhật gắn bó với J-League.

