Croatia - Thổ Nhĩ Kỳ: Kèo trên lên, kèo dưới lún

Cuộc chiến giữa sân Nếu như HLV Bilic có được tiền vệ sáng tạo chơi rất thông minh Modric thì Thổ Nhĩ Kỳ có Arda Turan chơi chếch bên cánh trái được xem là át chủ. Cách chơi Turan hao hao giống C. Ronaldo với việc tấn công và săn bàn chứ không thuộc dạng tổ chức. Với Turan, trận đấu càng được đẩy lên cao thì tính “sát thủ” càng trở nên lợi hại do tốc độ bứt phá cao và kỹ thuật khéo léo. Hành lang mà Turan chơi phía Thổ sẽ đối đầu với Kranjcar rất cứng cựa và đây sẽ là một nút chặn khó chơi của Turan do khả năng đánh chặn rất tốt của tiền vệ Croatia. Chơi vai trò nhạc trưởng ở tuyển Thổ Nhĩ Kỳ phải kể đến đến đội trưởng Nihat Kahcevic. Tiền vệ sáng tạo này có phong cách chơi rất giống Modric. Cầm bóng, đột phá, nhãn quan chiến thuật tốt dựa trên nền tảng kỹ thuật hoàn hảo. Vị trí tiền vệ cánh trái của Thổ không ai khác hơn ngoài Altintop. Khả năng tham gia tấn công của Altitop thường tạo sự đe dọa lớn cho hàng phòng ngự đối phương, nhất là những pha cầm bóng đột thẳng vào vùng cấm. Trong cuộc hợp báo hôm qua, tiền vệ Kranjcar nói: “Croatia tốt hơn Thổ trong việc làm chủ khu vực giữa sân và đó chính là chìa khóa để dẫn đến thành công cho Croatia. So tuyến giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia thì sự liền lạc của Croatia cao hơn, nhất là trong phối hợp và hỗ trợ tấn công. Thực tế Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất mạnh ở tuyến giữa nhưng khả năng hỗ trợ từ tuyến sau của họ ít hơn Croatia. Ai nắm được trung tuyến, đội đấy sẽ thắng và đến giờ thì lý thuyết đang thuộc về Croatia. TẤN PHƯỚC