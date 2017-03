Cú đánh trị giá 3 tỉ đồng

Giải năm nay quy tụ 120 tay golf là doanh nhân trong và ngoài CLB cùng tham gia nhằm giao lưu, hợp tác và quyên góp từ thiện.

Bà Lim Young Bok nhận giải thưởng trị giá 3 tỉ đồng từ một cú đánh. Ảnh: CLB

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải năm nay đó là tay golf nữ Lim Young Bok, một doanh nghiệp Hàn Quốc đã trúng giải thưởng Hole In One (đánh một cú vào ngay lỗ với khoảng cách 110 m) với giá trị giải thưởng là một căn hộ cao cấp hơn 3 tỉ đồng. Đây là giải thưởng “hole in one” lớn nhất tại Việt Nam kể từ khi môn golf du nhập vào Việt Nam.

Giải thưởng này cho Công ty Amazing trao tặng ngay sau khi kết thúc giải.

TRỊNH THÀNH