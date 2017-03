Cú đẩy lịch sử của làng xe đạp Việt Nam

Giải đấu năm 2002, tay đua Trịnh Phát Đạt (Đồng Tháp) từng gây xôn xao làng xe đạp Việt Nam khi chủ động nhường đường, đồng thời dùng tay đẩy đối thủ Nguyễn Hữu Hiền (An Giang) cán đỉnh đèo Phú Hiệp. Hành động của Đạt nhằm chủ đích loại tay đua Trương Quốc Thắng khỏi danh hiệu áo đỏ chung cuộc, gián tiếp giúp Hiền đăng quang danh hiệu vua leo núi.

Dẫu biết hành động của Đạt rất phi thể thao, gây phản ứng không tốt cho giải nhưng tại thời điểm đó, BTC đành “nuốt hận” cho qua bởi điều lệ không có điều khoản nào quy định phạt khi VĐV hành xử như thế.

Sau cú “tiểu xảo” bất ngờ đó, luật Cúp Truyền hình đã xuất hiện thêm quy định trong điều lệ:“Trong đường đèo, bạn đồng đội đẩy nhau phạt mỗi người 2 phút, không tính điểm đèo cho cả hai tay đua. Bạn đồng hành đẩy, người đẩy sẽ bị loại”. Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng Trịnh Phát Đạt không chỉ là người có tội mà chính anh cũng đã góp phần hoàn thiện luật xe đạp Cúp Truyền hình nói riêng và luật xe đạp Việt Nam nói chung.

11 năm trước Trịnh Phát Đạt từng tung hoành trên đường đua và gây nhiều scandal. Nay trong vai trò một HLV dày dạn, Đạt nhận xét về Cúp Truyền hình tuổi 25. Ảnh: MQ

Trước chặng thi đấu 13 Nha Trang - Đà Lạt (137 km) vượt hai ngọn đèo Khánh Lê (dài 29 km) và Giang Ly (10 km) nhằm tìm ra tay đua đoạt áo đỏ chung cuộc, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với người thay đổi luật chơi Cúp Truyền hình.

. Tại sao Đạt lại có hành động khiến mình phải mang tiếng chơi không đẹp như thế với Trương Quốc Thắng?

+ Thời điểm đó Trương Quốc Thắng là một tay đua quá xuất sắc. Trước cái bóng quá lớn cộng với tuổi trẻ háo thắng không muốn ai hơn mình, tôi mới có hành động đáng trách như thế. Khi nhận thấy chỉ có Nguyễn Hữu Hiền mới có khả năng xé áo đỏ của Thắng, tôi đã chủ động “chơi” đối thủ không đội trời chung của mình. Tôi làm thế cũng một phần Hiền cùng là dân miền Tây phải giúp nhau.

. Ngoài sự hiềm khích tại Cúp Truyền hình, anh và Trương Quốc Thắng từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn dẫn đến xung đột thời còn khoác chung áo đội tuyển quốc gia. Nổi cộm nhất là cuộc ẩu đả tại Tour Thái Lan. Vì sao như thế?

+ Tôi và Thắng là kỳ phùng địch thủ nên cạnh tranh nhau từng chút một để tìm chỗ đứng. Thời tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, thiếu kiềm chế nên nghĩ mình ăn không được thì phá cho hôi. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của dĩ vãng, của một thời tuổi trẻ nông nổi. Bây giờ, cả hai đều chuyển hướng sang công việc huấn luyện, nghĩ lại thấy xấu hổ quá. Được cái là bây giờ chúng tôi đã khác xưa rất nhiều và trở thành bạn của nhau.

. Trước chặng đua thứ 13 Nha Trang - Đà Lạt vượt đèo Khánh Lê tranh tài sáng nay (27-4), dưới con mắt chuyên môn của mình anh có dự đoán Nguyễn Thành Tâm sẽ giành áo đỏ chung cuộc?

+ Tay đua cán đỉnh đèo giành được 14 điểm nên cơ hội chia đều cho các đối thủ không riêng gì Tâm. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế, cửa áo đỏ của Thành Tâm (11 điểm) sáng nhất. Bùi Minh Thụy (6 điểm) phong độ không tốt do chấn thương, ứng viên áo đỏ Mai Nguyễn Hưng mang nặng trọng trách cùng đồng đội bảo vệ áo vàng cho Trần Thanh Điền nên cửa đăng quang của Tâm rất rộng. Dù hai tay đua Đồng Tháp Trần Quốc Dũng (5 điểm) và Nguyễn Trường Tài (3 điểm) vẫn có cơ hội nhưng khả năng đi đèo đều không vượt trội so với Thành Tâm.

. Theo nhận định của anh, chiếc áo đỏ gần như đã ngã ngũ. Vậy danh hiệu áo vàng đang do Trần Thanh Điền nắm giữ thì sao?

+ Điền là một tay đua trẻ nhưng em hội đủ tố chất của một tay đua leo đèo. Điều kiện cần đã có, bên cạnh đó Điền còn có sự hỗ trợ của các đồng đội BVTV Sài Gòn lẫn Eximbank TP.HCM nên theo tôi, Điền sẽ bảo toàn được chiếc áo vàng sau chặng đua vượt đèo Khánh Lê dù rất gian nan này.

. Anh nhận định thế nào về khả năng bảo toàn ngôi nhất đồng đội của các tay đua BVTV An Giang?

+ Không kể Eximbank TP.HCM do tập trung bảo vệ áo vàng, ADC THVL và Đồng Tháp là những ứng viên sáng giá nhất rồi mới đến BVTV An Giang. Tuy nhiên, Đồng Tháp hiện đã mất tay đua chủ lực Nguyễn Tấn Hoài (chấn thương gãy xương vai), ADC THVL thì Bùi Minh Thụy đang có phong độ không tốt. Nếu gộp thêm yếu tố may mắn, BVTV An Giang có thể gây bất ngờ nhất ở nội dung đồng đội.

+ Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi rất thú vị này.

Trong sự nghiệp thi đấu, cựu tay đua Trịnh Phát Đạt cùng thời với Trương Quốc Thắng, Mai Công Hiếu, Nguyễn Nam Cực. Anh được đánh giá là tay đua khá toàn diện về nước rút lẫn khả năng leo đèo, từng xuất sắc giành đến bốn danh hiệu áo đỏ, một chiếc áo vàng Cúp Truyền hình TP.HCM. Thú vị nhất là ngày 30-4 (tức ngày kết thúc chặng cuối cuộc đua 2013) tới, Trịnh Phát Đạt sẽ cùng với “kỳ phùng địch thủ trên đường đua” Trương Quốc Thắng trả lời phỏng vấn tại buổi truyền hình trực tiếp của HTV tại lễ trao giải nhân ngày cuộc đua tròn 1/4 thế kỷ. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Đạt cũng bật mí ngày 26-5 tới anh sẽ lên xe hoa với bạn gái Nguyễn Thị Kim Liên đang công tác trong ngành dược, có số tuổi bằng đúng tuổi của Cúp Truyền hình. Lễ cưới đôi bạn trẻ sẽ được tổ chức tại Cao Lãnh và sẽ có rất nhiều cuarơ lẫn HLV tham dự.

MINH QUANG