Cử tạ: Á quân thế giới “gãy” ở sân chơi Đông Nam Á?

Cử tạ Việt Nam có niềm hy vọng vàng là á quân thế giới Hoàng Anh Tuấn ở hạng cân 56 kg nam. Thế nhưng, Tuấn lại “gãy” đau không phải do năng lực mà do... chiến thuật và do khinh địch.

Ở nội dung cử giật, mức tạ khởi điểm của Tuấn là 123 kg khiến các đối thủ chóng mặt. Trong khi Tuấn “biểu diễn” ở nội dung cử giật (lên đến 128 kg, phá sâu kỷ lục SEA Games) thì đối thủ Eko của Indonesia chấp nhận thua nội dung này để dồn sức vào nội dung khác. Vào nội dung cử đẩy, nếu Tuấn đề xuất mức tạ khởi điểm là 153 kg thì Eko đề nghị 154 kg. Sau đó, Tuấn đề nghị lên 156 kg và thất bại ngay lần đầu, trong khi Eko hoàn thành mức nâng 158 kg trong lần đẩy đầu tiên. Nôn nóng, Tuấn đề xuất lên 158 kg (dù thất bại lần đầu mức 156 kg) và lại... gãy. Như vậy thành tích của Tuấn là 282 kg trong khi Eko là 284 kg. Nhà á quân thế giới đã bị đối thủ hạ bằng mưu. TP