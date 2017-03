Cuộc đua xe đạp ĐBSCL 2011: Lê Văn Duẩn giành áo xanh

Tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) đã chính thức giữ danh hiệu này từ chặng sáu Cần Thơ - Trà Vinh (108 km) kết thúc sáng qua (19-8). Lê Văn Duẩn đang hơn tay đua đàn em Vạn An 3 điểm và với sở trường nước rút, anh gần như đã cầm chắc áo xanh dù giải còn 107 km nữa về đến Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Chiến thắng chặng với 2 giờ 20’27” thuộc về tay đua trẻ Châu Hồng Hậu (Đồng Tháp 2), sau cú nước rút hạ hai đối thủ Hồ Hoàng Sơn (ADC THVL 2) và Nguyễn Thanh Tuấn (TP Cần Thơ).

Chung cuộc sau sáu chặng, tay đua 18 tuổi Vạn An tiếp tục giữ ngôi số một trên bảng tổng sắp cá nhân với thành tích 17 giờ 04’09”. Về lý thuyết, cách biệt 12 giây so với Thanh Nhân (BVTV Sài Gòn 1) tuy ngắn nhưng rất khó san lấp, bởi BVTV An Giang có đến ba đội hình hỗ trợ tay đua trẻ đăng quang.

Tay đua Lê Văn Duẩn sẽ đoạt áo xanh. Ảnh: MQ

Nội dung đồng đội, các tay đua BVTV Sài Gòn khẳng định sức mạnh vượt trội khi đội hình một (52 giờ 14’02”) chiếm ngôi đầu trong khi đội hình hai giữ vị trí thứ ba. Hạng nhì thuộc về BVTV An Giang 1. Với việc bị đánh bật khỏi tốp ba đồng đội, chủ giải Đồng Tháp thực sự gây thất vọng đối với khán giả nhà.

Sáng nay (20-8), đoàn đua tranh tài chặng cuối Bến Tre - Cao Lãnh, lộ trình dự kiến 107 km. Buổi chiều, các VĐV đua biểu diễn tính điểm 40 km vòng quanh Công viên Văn Miếu - TP Cao Lãnh.

MINH QUANG