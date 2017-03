Cuộc đua xe đạp NKKN 2014: Chinh phục đèo Ngoạn Mục

Giải quy tụ 13 đội đua xe đạp mạnh trong cả nước điểm mới năm nay là các tay đua sẽ tái ngộ đường đèo Ngoạn Mục (dài 10 km) ở chặng thi đấu Phan Rang lên thành phố hoa Đà Lạt diễn ra ngày 15-10.

Ở cuộc đua năm nay, Quân khu 7 và Quân đội không tham dự do bận tập huấn phía Bắc chuẩn bị Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Còn lại đương kim áo vàng Hồ Văn Phúc (ADC THVL), áo vàng Cúp Truyền hình TP.HCM 2014 Hồ Huỳnh Vạn An cùng các tuyển thủ Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm (An Giang), Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp)… đều có mặt tranh tài.

Giải bao gồm bảy chặng, xuất phát từ TP.HCM đi qua các tỉnh, thành Bà Rịa-Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Bảo Lộc với tổng lộ trình kéo dài 847 km. Ngoài đèo Ngoạn Mục, các tay đua còn phải chinh phục hai ngọn đèo Prenn và Phú Hiệp để xác định vua leo núi.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao các giải áo vàng chung cuộc (30 triệu đồng), giải vô địch đồng đội (30 triệu đồng), giải áo xanh và áo đỏ (mỗi giải 15 triệu đồng), cùng giải dành cho các tay đua trẻ dưới 19 tuổi.

M.QUANG