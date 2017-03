Cuộc họp đột xuất của AFF tại Kuala Lumpur: VN ưu thế hơn Malaysia

Cuộc họp khẩn của AFF diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) chiều qua vẫn chưa ngã ngũ về việc có nên tiếp tục giao cho Bangkok làm bảng trưởng bảng B hay không.

16 giờ hôm qua (17 giờ địa phương) chúng tôi liên lạc với Phó Chủ tịch AFF kiêm Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm, ông cho biết: “Cuộc họp đang diễn ra rất căng thẳng, ngày mai (tức hôm nay) mới có thể có kết quả cụ thể, chưa biết buổi sáng hay buổi chiều”.

Trong khi đó, máy bay chở Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi từ Thượng Hải không về được Bangkok nên “một công đôi chuyện” ông Worawi đã sang luôn Kuala Lumpur để dự cuộc họp khẩn của AFF. Cuộc tranh luận giữa AFF và Chủ tịch Worawi trở nên cực kỳ gay cấn. Các đại diện thành viên (nhất là phía Việt Nam và Malaysia - hai nước muốn thay Thái Lan đăng cai bảng B) chỉ lắng nghe và ghi nhận vì tình hình trở nên rất nhạy cảm mang tính danh dự lẫn ngoại giao. Chính vì yếu tố này nên cả Malaysia và Việt Nam chưa đưa ra chính kiến của mình, ngoại trừ khi Thái Lan chính thức bị mất quyền tổ chức AFF Cup.

Thực chất cuộc họp khẩn của AFF hôm qua như một cuộc tổng rà soát trước giải AFF Cup 2008 nếu không có tình hình bất ổn ngày một leo thang ở Bangkok. Tuy nhiên, Tổng Thư ký AFF Poul Mony đã trực tiếp gọi điện thoại cho tất cả các thành viên AFF thay cho giấy mời nên trọng tâm của cuộc họp chính là có nên để Bangkok tổ chức hay không. Quỹ thời gian đã không còn nhiều và quyết định của AFF trao quyền đăng cai cho phía Việt Nam hay Malaysia sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay.

Chúng tôi đặt câu hỏi: “Nếu Bangkok bị tước quyền tổ chức một bảng AFF Cup thì Việt Nam hay Malaysia có lợi thế hơn trong việc thay thế Thái Lan?”. Ông Dương Vũ Lâm cho biết: “Còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Vấn đề ở đây không phải là sớm hay muộn “xí phần” trước mà là theo tinh thần cuộc họp của AFF tại Bali (Indonesia) trước đây”.

Theo đó, cuộc họp này của AFF đã từng đặt ra trường hợp nếu Bangkok hoặc Jakarta vì lý do an ninh không được tổ chức thì ưu tiên hàng đầu là Việt Nam, kế đến là Malaysia rồi mới tới Myanmar. Ưu tiên này xuất phát từ thành tích của bóng đá Việt Nam rất tốt ở năm 2007 từ việc vào tứ kết Asian Cup đến đội tuyển U-23 vào đến vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh. Thứ đến là Việt Nam tổ chức rất thành công các giải quốc tế và đặc biệt tình hình an ninh luôn ổn định.