Cuộc sống tệ hại dưới gầm khán đài

Những trận đấu diễn ra trên sân Bình Dương mà gần đây nhất là BTV Cup thi đấu trong điều kiện trời mưa to. Mà mưa cũng là lúc các VĐV Trường Năng khiếu TDTT tỉnh hãi hùng vì phải chịu trận cùng những nỗi ám ảnh.

Những lời kêu cứu

Dẫn chúng tôi lên khán đài B khi trận Đồng Tâm Long An - Matsubara đang diễn ra. Chỉ vào số khán giả vô tư với căn bệnh “tiểu đường” và “tiểu tường”, các VĐV nói như mếu: “Lên tiếng giúp chúng em đi. Các “thượng đế” cứ vô tư thải khiến nước bẩn theo vết nứt chảy thẳng vào phòng tụi em. Cả rác bẩn lẫn mùi thối dọc theo chân cầu thang... làm các VĐV chúng em hứng hết. Như thế sao tụi em yên tâm tập được”.

Theo các VĐV, ngày thường, nắng nóng gây bốc mùi đã khổ, sang mùa mưa nước ngấm hết vào phòng còn khổ hơn.

Ở trên các “thượng đế” cứ vô tư, ở dưới các VĐV phải sống trong điều kiện mất vệ sinh và môi trường tệ hại. Ảnh: X.HUY – P.THỌ

Nguyên do khu vệ sinh trên khán đài B và C hỏng nặng khiến lối thoát không có, dẫn đến chất thải bẩn dồn đầy các bồn cầu. Mùi xú uế nồng nặc khiến chẳng ai muốn bước chân vào dù có nhu cầu vệ sinh rất cao. Đấy là lý do các “thượng đế” tự giải thoát bằng cách trút nước vào… tường ở những chỗ được xem là khuất.

Sân Bình Dương cũ kỹ nên nhiều vết tường nứt toang hoác. Nước dơ trên khán đài không lối thoát thấm chảy xuống phía dưới và đấy lại là dãy nhà nghỉ, phòng tập của các VĐV Trường Năng khiếu TDTT.

Đã vậy, cầu thang lên khán đài ở đây rác ngập ngụa và bốc mùi.

Nhìn cảnh ấy, chính hai đồng nghiệp của Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương cũng phải thốt lên: “Thật thương cho các VĐV phải xem nơi này là chỗ ăn tập và học hành. Chúng tôi đã ghi hình và lên tiếng rồi nhưng vẫn chưa ăn thua gì…”.

Thực trạng buồn

Anh Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban Quản lý khu nội trú hướng dẫn chúng tôi đi thực tế rồi than thở: “Tình trạng này đã lâu do sân cũ kỹ. Nay đỡ lắm rồi. Vì trường vừa sửa chữa tạm. Mua xi măng về trám đỡ chứ biết sao. Chỗ nào nặng quá thì đành chịu!”.

Chỉ vào nước rỉ qua khe nứt, anh Tiến cho biết: “Hôm nào mưa, ngồi làm việc mà nước chảy nhỏ giọt, chịu không nổi. Ở đây giống như miền Trung với lũ lụt. Ngấm đến đâu chống tới đó…”.

Tại phòng 12, gặp VĐV karatedo YN, nhà ở Bến Cát lên Bình Dương ăn cơm trường năng khiếu đã lâu. YN nói: “Có bóng đá là bọn em chịu cực hình. Nước ấy ngấm vào hôi thối lắm, anh ạ! Cũng không hiểu sao VĐV bọn em ai cũng chịu được, mà chịu giỏi vậy cơ chứ…”.

Tại một góc phòng kế bên, chúng tôi thấy mảng tường lớn ngấm nước vàng khè. Bước gần đến xem, mùi khai bốc nồng nặc. VĐV TT nói lên thực trạng buồn: “Hôm nào mưa lớn, các thầy chạy kêu tắt hết hệ thống điện. Nguyên do hệ thống điện này đi âm vào tường đã cũ. Nước dơ chảy theo đường điện vào phòng, rất nguy hiểm nên phải ngắt cầu dao để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra”.

Của chung, ai quản lý?

Sân Bình Dương trước đây do Sở TDTT quản lý rồi giao cho Tổng Công ty Becamex Bình Dương. Sau đó, tổng công ty mới giao tiếp cho Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương. Thế nhưng Công ty Bóng đá chỉ được giao phần sân cỏ cùng khán đài A và D. Khán đài B và một phần dưới khán đài C lại là phần được giao quản lý cho Trường Năng khiếu TDTT. Khi có giải, phía trường mở cửa để khán giả lên khán đài. Hết trận, ban tổ chức cho người sang dọn vệ sinh, trả lại cho trường.

Một nhân viên ở đây cho biết mấy hôm nay, bên Công ty Cổ phần Bóng đá có sang đo đạc để sửa chữa nhằm chuẩn bị cho mùa bóng V-League 2011. Nhưng theo nhân viên này là rất khó vì quản phần trên mà thiệt hại phần dưới nên chẳng bên nào chịu trách nhiệm về nỗi khổ của VĐV.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Văn Út, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương, nói: “Trách nhiệm quản lý sân từng được đưa lên HĐND tỉnh. Chúng tôi được giao chỗ nào thì quản lý chỗ đó. Chuẩn bị mùa giải mới, công ty đã có bàn bạc với trường, phương án là chúng tôi chấp nhận sửa chữa, thậm chí hết khán đài B và C. Vấn đề là phải bàn giao dứt điểm chứ nửa này, nửa nọ rất khó...”.

Ông Út nói thêm, chỉ có thể bên Công ty Bóng đá quản lý thì mới trọn vẹn. Bởi đâu chỉ trên khán đài mà còn cả mặt tiền khán đài B.

Hóa ra tất cả đổ lên đầu các VĐV chỉ vì cái sân và khán đài thì giao cho bên bóng đá, còn chỗ ở của VĐV dưới gầm khán đài lại là thế giới khác lãnh trọn từ phần thải của bóng đá.

Anh Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban Quản lý khu nội trú tâm sự: “Năm nào cũng thế, tuyển chọn VĐV tuyến huyện, thị về. Thủ tục xong nhưng lúc đưa con đến, thấy cảnh này là chia tay, bởi phụ huynh không thể an tâm với chỗ ở của con em mình tệ như thế!”.

