Cúp Bóng đá tứ hùng TP.HCM: Đốt lên một que diêm

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Cúp tứ hùng TP.HCM gồm chủ nhà Thép Miền Nam CSG, Bình Dương, Đồng Tâm Long An và Thể Công đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đương kim vô địch V-League Bình Dương. Ở lượt đấu cuối diễn ra chiều qua, Bình Dương đã đánh bại Đồng Tâm Long An với tỷ số 3-2, giành ngôi vô địch. Trận đấu sau đó giữa Thép Miền Nam với Thể Công, chiến thắng 1-0 nghiêng cũng về đội Thể Công. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền đạo Đặng Phương Nam lập công từ một pha đánh đầu. Với kết thúc này, Thể Công giành ngôi á quân, trong khi Thép Miền Nam và Đồng Tâm Long An xếp ở hai vị trí ba, tư của giải. MQ