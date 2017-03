Cúp Mùa Xuân EEC 2013: “May Mắn” vô địch không may mắn

May Mắn là tên đội bóng vô địch của đội trưởng Xuân Cường (HTV) nhưng chiến thắng của họ tại giải lại không do may mắn mà là thực lực.

Đội còn có sự tham gia của cựu tiền vệ một thời của Sở Công nghiệp là Minh Thời hiện đang là “ông chủ” của tờ SGGP Thể Thao nhưng chính sự già dặn của May Mắn đã tạo nên chức vô địch ấn tượng. Giải do Công ty EEC tổ chức nhằm tạo sân chơi dịp tất niên cho các cây viết thể thao với việc chia đội theo bốc thăm ngẫu nhiên và “sát phạt” nhau giữa cái nắng chang chang trên sân cỏ nhân tạo Tao Đàn. Một giải đấu chuyên môn thấp (bởi quy định cầu thủ nào cũng phải ra sân kể cả không biết đá bóng) nhưng không tiêu cực và đầy ắp tiếng cười. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng của giải. 1. Minh Thời (phải) vẫn cái dáng của tiền vệ một thời Sở Công nghiệp tại sân chơi EEC. 2. Niềm vui của nhà vô địch “May Mắn”. 3. Phó Chủ tịch HĐQT VPF Phạm Phú Hòa cũng là thành viên của giải và ra sân thi đấu, trao phần thưởng vô địch cho đội trưởng Xuân Cường. NG.HUY