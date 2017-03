Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2010: Gà nhà đá nhau

Năm trận đấu giành giải thưởng 410 triệu đồng

Cúp Quốc gia 2010 đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và 350 triệu đồng. Ngoài ra sau mỗi vòng đấu, nếu thắng thì phần thưởng từ ban tổ chức cho đội bóng sẽ tăng lũy tiến. Theo mức thưởng ấy cộng với chức vô địch, đội thắng năm trận đấu (vô địch) sẽ bỏ túi đến 410 triệu đồng.

Chiều mai sẽ diễn ra tám cặp đấu tiếp theo gồm Than Quảng Ninh - Viettel, Hòa Phát Hà Nội - Quảng Nam, Nam Định - Huda Huế, Ninh Bình - Bình Định, NaviBank Sài Gòn - Đồng Nai, Đồng Tâm Long An - Tiền Giang, An Giang - Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa - Tây Ninh.