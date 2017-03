Cúp Truyền hình TP.HCM 2013: Thua đơn thiệt kép

Ngay sau khi bị đoàn tàu chắn, trọng tài bắt buộc các cua-rơ xuất phát bấm giờ lại. Không vừa lòng với quyết định ấy, đương kim áo vàng Bùi Minh Thụy đã kêu gọi đồng đội “đua xe đạp chậm” nhằm phản đối quyết định của BTC giải.

Sự cố này xảy ra tại địa phận Tam Điệp (Ninh Bình), khi đó đoàn đua chia thành bốn tốp, cách đích khoảng hơn 40 km. Theo luật, nếu tốp đầu đã vượt đường ray và khoảng cách giữa các tốp sau dưới 30 giây thì các tốp sẽ gộp chung xuất phát lại một lượt. Cũng may khi đoàn tàu băng ngang quốc lộ 1A cũng là lúc tốp đầu vừa đến và tất cả đoàn được trọng tài bấm giờ cho xuất phát lại từ đầu.

Sau khi tốp đầu có 12 VĐV đã xuất phát, tốp 3 nhập chung với tốp 2 cùng xuất phát nên các tay đua ADC THVL đã tổ chức “đình công” bằng cách đi thật chậm sau cả đội xe mô tô khóa đuôi để phản đối.

Bùi Minh Thụy dừng xe phản đối và kêu gọi đồng đội cố tình đi cuối đoàn (ảnh dưới). Ảnh: MQ

Minh Thụy lý giải: “Tôi không muốn gây khó gì, chỉ muốn đòi lại công bằng bởi từ chỗ có lợi so với các đối thủ chuyển thành thế yếu hơn. Tôi cảm thấy ức chế vì theo đồng hồ bấm trên xe thì khoảng cách tốp của tôi với tốp sau hơn 40 giây mà trọng tài tính đồng giờ sao chấp nhận nổi”.

Cách phản ứng của Bùi Minh Thụy không chuyên nghiệp ở chỗ đã tham gia cuộc chơi phải tôn trọng các quyết định của trọng tài bởi bấm giờ không phải việc của VĐV.

Với lỗi phản ứng thái quá, Minh Thụy bị BTC phạt 300.000 đồng. Bên cạnh đó, năm tay đua của Quân khu 7, Cỏ May Đồng Tháp, BTV Bình Dương bị phạt mỗi người 600.000 đồng do cố tình lẻn lên tốp trên xuất phát.

Cuộc “đình công” của Thụy và đồng đội đã khiến cho ADC THVL gặp nhiều bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh. Từ khoảng cách 3 phút so với tốp cuối, các tay đua ADC THVL phải đi chung và trở thành máy kéo trước sự tấn công mạnh mẽ của Domesco Đồng Tháp và Eximbank trên tốp đầu.

Tận dụng sự kèn cựa của các đối thủ mạnh, tay đua trẻ 21 tuổi Lê Anh Dũng (Hà Nội) bứt phá cán đích giành chiến thắng sau 3 giờ 19’52”. Hai tay đua Trần Quốc Dũng (Domexco Đồng Tháp) và Trần Văn Quyền (Quân khu 7) lần lượt về nhì, ba.

Về đích sau tốp đầu 16 giây, áo vàng Huỳnh Thanh Hùng của Quân khu 7 lần thứ hai mặc áo vàng. Tuy nhiên, khoảng cách của anh với tay đua hạng nhì Lê Anh Dũng chỉ còn 3 giây.

Tay đua Thanh Tùng giành 26 điểm chiếm áo xanh nhưng nhiều khả năng sẽ không giữ lâu khi Đỗ Tuấn Anh (24 điểm) đeo bám rất sát phía sau.

MINH QUANG

Ở nội dung đồng đội, ADC THVL rớt xuống chót bảng, hạng 11. Ngôi nhất thuộc về các tay đua Quân khu 7 (thành tích 13 giờ 34’17”), Domesco Đồng Tháp (kém 11 giây) và BVTV An Giang (kém 12 giây) xếp hai vị trí nhì, ba.

Sáng nay, cuộc đua do Number One Vitamin tài trợ tiếp tục hành trình chặng 3 Thanh Hóa - Vinh (Nghệ An) lộ trình dự kiến 139 km. Thời tiết mát mẻ vùng Bắc Trung Bộ là điều kiện quá lý tưởng để các tay đua đẩy cao tốc độ.