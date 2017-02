Cựu cầu thủ vô địch AFF cúp sẽ dẫn dắt CLB Long An?

Sau vụ scandal diễn ra trên sân Thống Nhất, tình hình nhân sự tại CLB Long An gặp nhiều thiếu hụt vì án phạt. Hai cầu thủ Minh Nhựt, Quang Thanh bị LĐBĐ Việt Nam ra án phạt cấm thi đấu 2 năm. Ở thượng tầng, chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San xin từ chức, trong khi HLV trưởng Ngô Quang Sang cũng bị cấm hành nghề 3 năm.

Trước tình hình đó, quyền chủ tịch mới của CLB Long An, Nguyễn Môn cho biết, chiếc ghế HLV trưởng CLB có thể tạm giao cho trợ lý Phan Văn Giàu.

Minh Phương từng là "công thần" của CLB Long An. ẢNH: XUÂN HUY.

Tuy nhiên, chiều tối nay (23/2), rộ lên thông tin cựu cầu thủ của Long An, Nguyễn Minh Phương sẽ trở lại làm HLV trưởng CLB Long An. Việc ký kết hợp đồng giữa hai bên sẽ diễn ra ngay chiều mai (24/2) và Minh Phương sẽ dẫn dắt Long An đối đầu với HAGL vào cuối tuần này.

Hiện lãnh đạo CLB Long An vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin trên. Trong khi đó, thông tin từ CLB hạng nhất Bình Phước, nơi Minh Phương đang làm giám đốc kỹ thuật xác nhận Minh Phương sẽ rời đội.

Minh Phương, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam được xem là công thần của CLB Long An khi trước đây anh cùng CLB này giành 2 danh hiệu vô địch quốc gia. Khi đó, CLB Long An (tên gọi trước đây là Đồng Tâm Long An) dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto là một thế lực của bóng đá Việt Nam, cùng với HAGL. Ngày đó, mỗi cuộc đối đầu giữa Long An và HAGL đều rất được chờ đợi. Người hâm mộ gọi đây là cuộc chiến "gạch gỗ" hay cuộc chiến giữa hai ông bầu đình đám nhất lúc đó Võ Quốc Thắng và Đoàn Nguyên Đức.

Đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ của Minh Phương là anh cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF cúp 2008. Người hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ không thể quên khoảnh khắc phút bù giờ trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Minh Phương được HLV Calisto đưa vào sân từ ghế dự bị đã tung ra đường chuyền sát thủ cho Công Vinh đánh đầu ngược ghi bàn thắng quý như vàng đem về chiếc cúp vô địch AFF cho nước nhà.