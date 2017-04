“Cựu vương” Đỗ Tuấn Anh thắng chặng 13 Cúp truyền hình

"Vua nước rút" một thời Đỗ Tuấn Anh đánh bại Minh Luận, Thanh Nhân giành chiến thắng chặng 13. ẢNH: ANH THUẬN

Chặng đua xuất phát từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa dài 95 km, chứng kiến những màn tấn công bão táp của các đối thủ trong việc thôn tính áo vàng của Nguyễn Văn Dương đội Bikelife Đồng Nai. Một chặng đấu mà tay đua người Hà Nội thi đấu cực kỳ xuất sắc, bất chấp các đối thủ cạnh tranh thay phiên nhau liên tục tung đòn tấn công.

Lịch sử Cúp Truyền Hình năm 2016 cũng tại chặng này, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) từng thống trị đường đua khi 11 chặng liên tiếp mặc áo vàng bất ngờ “ngã ngựa” chặng này, buộc nhường ngôi đầu tổng sắp lại cho Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).



Đoàn đua được chào đón rất nồng nhiệt tại TP Tuy Hòa - Phú Yên. ẢNH: ANH THUẬN

Tuy nhiên lịch sử đã không tái hiện khi phần lớn các đội đều đề phòng cú tấn công bất ngờ và áo vàng Nguyễn Văn Dương cũng xuất sắc vượt dốc Găng trong cùng nhóm các tay đua ứng viên.

Khi đoàn đua vào địa phận huyện Sông Cầu, một nhóm 6 tay đua bứt phá tạo được khoảng cách hơn 2 phút so với chùm đông phía sau. Tiếp sau đó, Đỗ Tuấn Anh cùng với Phạm Minh Triết (Bảo Vệ Thực Vật An Giang) và Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) tách nhóm rượt đuổi tạo thành tốp đầu với 9 tay đua mà Tuấn Anh vẫn được đánh giá cao nhất về khoản nước rút.

Với những guồng chân mạnh mẽ, “cựu vương” Đỗ Tuấn Anh nhẹ nhàng vượt mặt Nguyễn Minh Luận, Trương Nguyễn Thanh Nhân (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cán mức đến giành chiến thắng sau 2 giờ 17’51”.



Tay đua 19 tuổi Nguyễn Văn Dương lập kỷ lục cuộc đua năm nay khi lần thứ 6 liên tiếp khoác lên mình chiếc áo vàng. ẢNH: ANH THUẬN

Mặc dù cán mức đến sau tốp đầu đúng 3 phút nhưng tay đua 19 tuổi Nguyễn Văn Dương vẫn bảo vệ thành công áo vàng, tổng thời gian 29 giờ 42’26”, để lần thứ 6 liên tiếp đứng trên bục cao nhất, cùng ngôi đầu giải thưởng áo trắng. Chiếc áo xanh vẫn được Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) nắm giữ.

Ở nội dung đồng đội, êkíp Bikelife Đồng Nai sau chặng 13 đành rời xa hạng 3 tổng sắp nhường chỗ cho Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Ở phía trên, Quân khu 7 may mắn tạo được thêm khoảng cách với Dược Domesco Đồng Tháp do Phạm Quốc Cường không may bể vỏ khi cách vạch đích khoảng 7 km.

Sáng 23-4, đoàn đua tranh tài chặng 14 Tuy Hòa (Phú Yên) đi Nha Trang lộ trình dự kiến 120 km. Chặng này tính điểm áo đỏ khi các cuarơ vượt đèo Cả.