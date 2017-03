Đã báo cáo và cung cấp cho cơ quan điều tra

Các tin nhắn xoay quanh việc gây rối loạn và hoài nghi nhau trong nội bộ đội B. Bình Dương và lực lượng cầu thủ ngoại với HLV Lê Thụy Hải (ảnh)…

Đại diện phía Công an Bình Dương tiếp nhận thông tin này là Đại tá Nguyễn Hữu Đô - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83). Đại tá Đô tiếp nhận thông tin và các tài liệu liên quan. Bước đầu cơ quan công an cho biết cơ quan đã nắm được một số thông tin và vẫn đang tiếp tục trong vòng xác minh và điều tra.

Trước đây Công an Bình Dương từng dùng nghiệp vụ xác định sóng điện thoại qua tọa độ để tóm được kẻ dùng SIM rác gọi hàng trăm cuộc gọi hoang báo nhằm phá rối lực lượng cảnh sát 113.

Được biết có một đối tượng rất thân với cầu thủ đang được đặt trong vòng nghi vấn là tác giả của những tin nhắn quấy rối đội Bình Dương. Tuy nhiên, mọi chuyện đang nằm trong vòng theo dõi của công an.

TP