Đá chuyên nghiệp trả nợ kiểu nghiệp dư

Vụ Quốc Anh của CLB TP.HCM được tự do về Đồng Tâm Long An bị bể vào phút chót. Do thiếu Quốc Anh 500 triệu đồng trong số 1 tỉ đồng lót tay hồi đầu mùa nên CLB TP.HCM cho cầu thủ này tìm đội mới nhằm trừ món nợ trên (!?). Rốt cuộc, ĐT Long An không cần người, cầu thủ đành quay về đội cũ và thế là món nợ đó vẫn tiếp tục nợ.

Cũng liên quan đến vụ cấn nợ cầu thủ Quốc Vượng bị mắc nghẹn bởi tiền lót tay của bầu Thụy khi về khoác áo Xuân Thành Hà Tĩnh được ứng trước 500 triệu đồng rồi kẹt luôn vì đội này xóa tên. Giờ thì ông bầu này cho cầu thủ tìm đội mới chơi ba tháng, chờ mùa sau… Thế nhưng tin mới nhất, Vượng đã bị Hòa Phát Hà nội từ chối do thể lực kém.

Ngẫm mà xấu hổ cách làm ăn chụp giật kiểu chuyên nghiệp nửa mùa.

VŨ VÂN