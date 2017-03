Đã giải được bài toán Totti

Mỗi khi vắng Totti, AS Roma thất bại khi chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 (khi có Totti) sang 4-4-2 (không có Totti) vì cặp Tavano - Vucinic không thể thay thế một mình Totti.

Có hai nguyên nhân: Một là Totti toàn diện bao nhiêu thì Tavano, Vucinic có nhiều hạn chế bấy nhiêu. Hai tiền đạo dự bị này chỉ thuần túy là chuyên gia săn bàn trong vùng cấm chứ không có khả năng ghi bàn từ xa (buộc hàng hậu vệ đối phương phải dâng cao áp sát); hai là khi bố trí cặp Tavano - Vucinic (thay vì chỉ mỗi mình Totti trên hàng tiền đạo), AS Roma coi như “mất” một cầu thủ ở hàng tiền vệ.

Nên nhớ lối chơi của AS Roma nêu bật tầm quan trọng về số đông cầu thủ ở tuyến giữa.

Có Totti, năm cầu thủ tuyến giữa (chia làm hai tầng, một tầng hai người, tầng còn lại ba người) trong sơ đồ 4-2-3-1. Với cách bố trí này, AS Roma luôn làm chủ khu trung tuyến cực tốt với sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh (Taddei và Mancini) và tài thu hồi bóng của bộ đôi De Rossi - Perrotta. Và Pizarro sẽ thảnh thơi đảm nhận vai trò kiến thiết bóng.

Mùa này, Spalletti đã có những điều chỉnh hợp lý khi Totti vắng mặt suốt hơn một tháng vì chấn thương. Sự tiến bộ của Vucinic đã giúp AS Roma tìm được một tiền đạo cắm đúng nghĩa mà vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1. Tuy không toàn diện như Totti nhưng Vucinic có duyên ghi những bàn quan trọng (như bàn thắng đem lại thắng lợi 1-0 cho AS Roma trước AC Milan ở Serie A). Thể hình cao to (có lợi cho các pha đánh đầu) và thể lực tốt là những ưu điểm của Vucinic. Cầu thủ này chạy chỗ tốt, tạo điều kiện cho các tiền vệ công ghi bàn. Cùng với Vucinic, hai tân binh của AS Roma ở mùa này là Cicinho và Ludovic Giuly (đều có kỹ thuật cá nhân tốt và tốc độ tuyệt vời) bổ sung những nét mới cho các pha tấn công biên. AS Roma hiện nay tấn công đều hơn, đa dạng hơn dù không có một thủ lĩnh đích thực trên sân cỏ là Totti.