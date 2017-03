Đà Nẵng: một vận động viên bị nạn nguy kịch

VĐV Phạm Thị Thu Lạc đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Cường



Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Lâm - khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng), Lạc được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện lúc 4g45 sáng ngày 2-10 trong tình trạng rất yếu, đa chấn thương phức tạp, đặc biệt là các vết thương ở vùng đầu, mặt, đầu gối...Ngay sau đó, Lạc đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đầu, mặt, chân và được hồi sức tích cực. Đến ngày 7-10, Lạc được đưa về khoa Ngoại thần kinh để bác sĩ tiếp tục theo dõi. Cũng theo bác sĩ Lâm, hiện nay Lạc mới chỉ ăn được cháo loãng nhưng rất ít. Theo ông Phạm Văn Tám (cậu ruột của Lạc), vào rạng sáng ngày 2-10, gia đình nhận được điện thoại của một người lạ dùng số điện thoại của Lạc điện về nói “gia đình qua Q.Sơn Trà mà nhận xác con”. Sau đó chị gái của Lạc đã chạy sang chỗ Lạc bị nạn ở P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà). Ông Tám cho biết khi đến nơi thì thấy Lạc nằm bất động ở đường, trên người bê bết vết thương còn chiếc xe máy BKS 43S6 9773 của Lạc được dựng chân chống vẫn còn chìa khoá trên ổ. Sau đó gia đình đã đưa Lạc đi cấp cứu đồng thời báo công an.Thiếu tá Trần Nam Hưng - phó trưởng công an P.An Hải Bắc, cho biết: “Sau khi gia đình thông báo, công an phường đã xuống hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, tại hiện trường là ngã ba đường Nguyễn Trung Trực - Thế Lữ không có vết máu, không có dấu vết va chạm tại đây. Vì thế khẳng định cô Lạc không phải bị nạn tại địa điểm này mà có thể đã được đưa từ chỗ khác tới. Hiện đang tiếp tục điều tra xem cô Lạc bị đánh hay bị tai nạn”.Cũng theo thiếu tá Hưng, công an đã gặp một số bạn của nạn nhân thì được biết vào khoảng 23g ngày 1-10, Lạc cùng một nhóm bạn sau khi đi chơi ở vũ trường đã chia tay nhau. Đến rạng sáng xảy ra sự việc trên.Ông Nguyễn Đông Hải - giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên Đà Nẵng cho biết, Lạc mới đi thi đấu giải wushu quốc gia về và đang được nghỉ phép tại gia đình. Hiện trung tâm cũng đang chờ kết luận của công an. Được biết, Lạc vừa đoạt HCĐ hạng 52kg giải wushu Cup tán thủ toàn quốc lần V năm 2010.