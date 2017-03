Đà Nẵng sập bẫy Sông Lam

Thua bàn trước nhưng kế hoạch phá sức đối thủ thực hiện hoàn hảo

Sau khi chơi áp đảo và ghi bàn trước đối thủ Sông Lam Nghệ An ở hiệp một, các cầu thủ trẻ Đà Nẵng đã đổ sụp hoàn toàn khi để thua liền năm bàn ở hiệp hai, trong đó có cú hat trick của Nguyễn Đình Bảo (hat trick thứ hai của tiền đạo này). Với chiến tích đó, Đình Bảo giành cú đúp Vua phá lưới cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Xung trận với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 quen thuộc nhưng thay vì cắm tiền đạo Đình Bảo, HLV Nguyễn Thành Công của Sông Lam đã trọng dụng Nguyễn Ngọc Phong ở tuyến đầu với nhiệm vụ phá sức hàng thủ đối phương.

Đội hình khá cầu toàn này đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Đà Nẵng. Phút 16, trong một pha tấn công vượt tuyến, tiền đạo Minh Tuấn đảo bóng lừa qua hậu vệ cánh Thái Bá Phi căng ngang cắt mặt khung thành, Quách Tân kịp thời lao vào đặt lòng mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.

Bàn thua tuy nằm ngoài toan tính của Sông Lam nhưng theo HLV Thành Công bật mí sau trận thì “Chúng tôi đã thành công sau khi phá sức của chủ nhà trong 45 phút đầu trận”.

Mưa gôn trên sân Chi Lăng làm mất mặt chủ nhà

Sau hiệp một nhường đối phương làm chủ thế trận, chiêu gài người phá sức của HLV Nguyễn Thành Công cùng sự điều chỉnh thay người khi tung Trần Phi Sơn thay Hồ Khắc Ngọc đã tạo nên sự đột biến cho hàng công của Sông Lam. Bốn phút hiệp hai bắt đầu, Đình Bảo bật cao đánh đầu vào góc hẹp quân bình tỷ số 1-1. Ba phút sau, Hoàng Thịnh tung cú sút từ xa như trái phá hạ gục thủ môn Trần Văn Phú, nâng tỷ số lên 2-1.

Chính vì đổi lịch đá bán kết, chủ nhà được ưu tiên đổi sang trận thứ hai đã bị tác dụng ngược khi các cầu thủ Đà Nẵng không kịp hồi sức với một ngày nghỉ trong khi Sông Lam có được hai ngày nghỉ để hồi phục.

Nhận thấy Đà Nẵng đã “thấm đòn” sau bàn thua thứ hai, Sông Lam vùng lên ghi tiếp ba bàn thắng. Điểm chung đáng chú ý trong ba bàn thắng này đều nhắm vào tử huyệt nơi cánh phải do Vũ Văn Lai án ngữ rồi dứt điểm vào góc hẹp khung thành thủ môn Đà Nẵng.

Khi kết quả đã là 3-1, khán giả Đà Nẵng lục tục ra về, số còn lại quay luôn sang ủng hộ đội khách Sông Lam.

Cuối cùng thì chủ nhà đã có bàn gỡ từ chấm 11 m của Trần Anh Khoa. Bàn gỡ mang tính danh dự đánh dấu lần thứ ba thúc thủ trước Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết với tỷ số đậm 2-5.

Với năm lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải U-17, Sông Lam Nghệ An được chủ giải Báo Bóng Đá thưởng thêm 40 triệu đồng ngoài số tiền thưởng 60 triệu dành riêng cho chức vô địch.

Sau thất bát của bóng đá Nghệ An ở các giải U, lần này HLV trẻ Nguyễn Thành Công đã đưa U-17 Sông Lam Nghệ An giải hạn và viết nên trang sử cho bóng đá Nghệ An và Việt Nam, đó là đời cha huấn luyện vô địch quốc gia và đời con lên ngôi giải U-17.