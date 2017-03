“Đá vì tấm lòng người hâm mộ”

SL Nghệ An giành chiến thắng thứ sáu liên tiếp không chỉ bằng chuyên môn mà còn vì sức mạnh của người hâm mộ xứ Nghệ trên khắp mọi miền đất nước luôn “cháy” hết mình cùng SL Nghệ An. Hãy nghe HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ về sức mạnh của cầu thủ thứ 12 này...

+ Trước trận đấu với ĐT Long An, tôi đã nói với các em, với toàn đội là người hâm mộ của quê ta không quản nắng nóng tổ chức xuống Long An cổ vũ cho đội nhà thì các em phải thi đấu vì cổ động viên. Họ rong ruổi xuống Long An với hơn 1.000 chiếc xe máy để cổ vũ cho chúng ta. Vì thế mà các em phải chiến đấu vì tấm lòng người hâm mộ. Một tình cảm như thế buộc chúng ta không làm khác đi được mà phải chiến đấu và chiến thắng để đáp lại tấm lòng yêu quý đội bóng của các cổ động viên xứ Nghệ trên khắp mọi miền đất nước. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời biết ơn chân thành đến lực lượng cổ động viên, những người con tỉnh nhà sống và học tập xa quê hương lời cảm ơn chân thành.

. Chính cổ động viên của SL Nghệ An đã tạo nên “sức sống” của các sân bóng trên khắp mọi miền đất nước dù SL Nghệ An thi đấu tại thành Vinh hay bất kỳ đội nào?

+ Đó là sự khích lệ tinh thần mà khó có đội nào có được như SL Nghệ An. Với một tình yêu bóng đá và lòng hướng về quê hương như thế, chúc tôi thật xúc động và sức mạnh đội bóng được nhân lên rất nhiều.

Hàng ngàn cổ động viên xứ Nghệ đã rong ruổi xuống Long An với hơn 1.000 chiếc xe máy bất chấp cái nắng như thiêu để tiếp sức cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Ảnh: XUÂN HUY

. Quay trở lại trận đấu chiều 21-4 tại Long An, trong trận đấu này có thể nói anh đã tung ra đội hình không phải mạnh nhất nhưng vẫn thắng rất ngọt ngào?

+ Việc Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm khiến chúng tôi phải có giải pháp khác, Trọng Hoàng được đẩy dạt ra đá cánh của Công Vinh. Cầu thủ trẻ Quế Ngọc Hải đưa vào đá tiền vệ trung tâm, hậu vệ Âu Văn Hoàn đẩy vào trong đá trung vệ cùng Huy Hoàng. Tôi có lời khen ngợi Văn Hoàn vì cậu ta hoàn thành rất tốt vai trò mới trung vệ. Tương tự như thế là Ngọc Hải dù mới đảm đương vai trò trung tâm nhưng em đã thi đấu bản lĩnh và cũng ghi được một bàn thắng. Tôi cũng muốn và cũng yêu cầu các cầu thủ của mình phải biết chơi đa năng, chơi nhiều vị trí để hoàn thiện mình hơn. Và trận thắng ĐT Long An thể hiện điều mà các em làm được…

. Thắng ĐT Long An, SL Nghệ An trở lại ngôi đầu, liệu đội có lặp lại những mùa trước, thắng như chẻ tre lượt đi, lượt về lại… mất điểm nhiều trận rất khó hiểu?

+ Khó nói trước được điều gì vì nói ra điều này trước là hoàn toàn không có căn cứ. Chúng tôi cứ muốn thắng để vô địch nhưng chấn thương, thẻ phạt có thể làm cho lực lượng hao tổn lực lượng thì làm sao đây!? Có những trận chúng tôi tính toán thắng để tạo lợi thế nhưng nếu những cầu thủ chủ chốt bị thẻ phạt, hay đôi lúc chấn thương nhiều thì làm sao hoàn thành kế hoạch. Mục tiêu của đội luôn muốn làm điều tốt nhất nhưng không thể nó nằm hết trong kế hoạch. Chính vì thế muốn đạt được mục tiêu cao nhất còn phải hay cộng thêm yếu tố may mắn nữa.

. Xin cảm ơn và chúc đội bóng SL Nghệ An đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ yêu và hết lòng vì đội bóng.

TẤN PHƯỚC thực hiện